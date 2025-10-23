Gabriela Pombo se mete en la boca del lobo tras la tensión de María y Laura Escanes en la red

«No sois mejores personas por leer». Estas declaraciones han situado a María Pombo en el foco mediático desde el pasado mes de septiembre. Han pasado varias semanas desde entonces, y ahora que parecía que las aguas se habían calmado, todo ha vuelto a removerse después de que Laura Escanes estallara contra ella por una reflexión sobre el humor y el bullying que compartió en sus redes. Lo hizo justo después de que la ex pareja de Risto Mejide contestara a una pregunta aparentemente inocente sobre la lectura en el programa Al cielo con ella. Algo por lo que interpretó que dicha reflexión iba indirectamente dedicada a su persona.

En medio de la polémica, como no podía ser de otra manera, Marta Pombo ha salido en defensa de su hermana, señalando que considera que la reacción de la catalana «no tiene ningún tipo de sentido», así como también ha confesado que «se aprovechan» del renombre que tiene.

Marta Pombo y Luis Zamalloa en el Magnífico evento de Rabat en Madrid. (Foto: Gtres)

Pero esto no es todo. Y es que en plena tensión, el pasado miércoles, 22 de octubre, Madrid acogió dos grandes eventos: los Premios GenZ y la gala benéfica organizada por la firma Rabat. En el primero, se encontraba Laura Escanes desarrollando su rol de presentadora, y en el segundo, estaba Marta Pombo como invitada. Sin embargo, esta última estaba nominada a los galardones mencionados en la categoría Life Style. Según la periodista Noelia Zazo, la influencer no acudió a recoger su reconocimiento porque le coincidía con el compromiso de la firma de joyas, aunque ha resaltado que cuando le preguntó sobre su ausencia, le contestó enfadada, algo que deja entrever que, tal vez, no fue por no encontrarse con Laura Escanes. De hecho, en las últimas horas, ha dejado de seguirla en las redes sociales.

Sin embargo, en una posición completamente contraria, se encuentra Gabriela Toral, más conocida por ser la hermana pequeña de las Pombo. La joven decidió acudir a los Premios GenZ y, lejos de pronunciarse sobre la polémica de María (aunque sabía que los reporteros le preguntarían por ello), prefirió mantenerse en un discreto segundo plano. De hecho, ante los micrófonos de Divinity, habló muy por encima de las críticas que recibía su familia y de cómo se enfrentaban a ellas, sin mencionar en ningún momento la polémica de Laura Escanes y María Pombo.

Gabriela Pombo en los Premios GenZ. (Foto: Instagram)

«En mi familia, por lo general, se lleva bien. No por nada, sino porque han sido tantos años y hay tanta experiencia, que yo creo que ya te sacan cualquier cosita pequeña y ya no te pones como si lees el mensaje por primera vez. Entiendes que es parte de tu trabajo, aunque no se justifica porque hay gente que a veces es muy maleducada. Pero bueno, las criticas van a seguir estando. Pero hay que estar fuerte mentalmente», explicaba. No obstante, sea como fuere, lo cierto es que Gabriela ha dejado a un lado la tensión y ha compartido espacio y tiempo con la catalana, metiéndose en la boca del lobo en plena polémica.