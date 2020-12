Situación límite: Los Franco tienen 6 días para devolver el Pazo de Meirás

De nuevo, malas noticias para la familia Franco. La jueza de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales Gantes, ha fallado este viernes en contra de la familia a través de un auto en el que designa que al Estado como depositario de «todos los bienes muebles y elementos accesorios «que forman «el complejo del pazo de Meirás», si bien acepta «se pueda permitir la retirada de aquellos objetos de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural». Se trata de muy pocos objetos de los cuales «su retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo». Esta situación de bloqueo de los elementos del recinto que fue residencia veraniega de Francisco Franco se prolongará hasta que la sentencia que devuelve el pazo al patrimonio público sea firme.

Asimismo, la magistrada pone fecha a la entrega de las llaves del pazo por parte de los Franco y la inmediatez es total: jueves 10 de diciembre a las 11:00 horas. Seis días que apenas dejan margen de maniobra a la familia. Y no es la única mala noticia derivada ya que, además, la jueza ha desetimado en el auto, contra el que cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, la oposición efectuada por la familia Franco respecto a la prohibición de retirar bienes del pazo y a su fecha de entrega al Estado.

Lo que es inamovible es la fecha de entrega del palacete ya que la magistrada considera que se ha dilatado bastante: «La literalidad del auto es clara. Yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron 20 días para retirar todos sus bienes. Sus actos fueron los de cumplir voluntariamente el fallo de entrega del pazo y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario».

Este es el último paso de una cronología que lleva años en los tribunales. En un primer momento, Carmen Martínez-Bordiú y el resto de nietos del Caudillo se negaron a dárselo al Estado. Fue el pasado 2 de septiembre cuando ya se ordenó a los Franco la devolución del pazo de Meirás. El Juzgado número 1 de A Coruña declaró nula la donación de la propiedad del Estado al dictador en 1938, ya que los documentos en los que se refleja dicha donación se dejaba claro que la Finca es un ‘regalo’ que se hizo a la Jefatura del Estado y no a Franco. Sin embargo, la familia sigue insistiendo en que fue un regalo que se hizo a Franco. El mismo tribunal, aseguró que el documento en el que se detallaba la compraventa con la que se inscribió la residencia en el registro en el año 1941 fue una especie de ‘simulación’, por lo tanto debe anularse al tratarse de una gestión ficticia realizada solo para poner el bien a su nombre.

Look se ponía en contacto con Francis Franco por aquel entonces para conocer las intenciones de la familia, cada vez más acorralada y sin posibilidad de defender la propiedad que un día fue de su abuelo. El marqués de Villaverde nos aseguró que estaban barajando la posibilidad de acogerse al recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Coruña: «No hemos decidido si vamos a luchar, pero casi seguro que sí. Parece que la sentencia es muy mala». Todavía no se ha pronunciado ningún miembro del clan y el tiempo corre en su contra. ¿Será este jueves 10 de diciembre el día que termine al fin este culebrón interminable? Tic, tac, tic, tac, el reloj corre deprisa y no espera a nadie.