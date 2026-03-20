La familia Alba se reúne en el cine: Eugenia a punto de llegar tarde y notables ausencias

El pasado jueves, 19 de marzo, Sevilla se vistió de gala para celebrar la premier del documental Cayetana, la duquesa de todos, una producción que repasa los capítulos más emblemáticos de la duquesa de Alba, una de las figuras aristocráticas más reconocidas e importantes de nuestro país. El evento tuvo lugar en el Teatro Cine Cervantes de la capital hispalense, enclave hasta el que se desplazó una larga lista de celebridades que no quiso perderse el estreno del largometraje que, según lo publicado, abrirá por primera vez el archivo secreto de la Casa de Alba.

Cayetano Martínez de Irujo fue uno de los primeros en llegar, ya que ha sido uno de los principales organizadores de los actos y homenajes que están teniendo lugar estas semanas con motivo del centenario aniversario del nacimiento de su madre. Posó en el photocall del evento acompañado de su mujer, Bárbara Mirjan, quien, desde su boda, se ha estado manteniendo en un discreto segundo plano de cara a los medios. Una actitud que ha dado por finalizada con la llegada de los actos conmemorativos de Cayetana de Alba.

Cayetano Martínez de Irujo en la premier del documental ‘Cayetana, la duquesa de todos’. (Foto: Gtres)

El duque de Arjona se mostró muy entusiasmado e ilusionado con la gran acogida del documental, así como también se deshizo en halagos hacia la vida de su progenitora. «De mi madre se conocen los últimos veinte años, pero ha tenido una vida única. Yo la comparo con Isabel II. Son de esos personajes que ya se han acabado. […] Nació en unas circunstancias únicas, no es familia real, pero como si lo fuera», recordaba.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo en la premier del documental ‘Cayetana, la duquesa de todos’. (Foto: Gtres)

Además de Cayetano Martínez de Irujo, su hermana, Eugenia Martínez de Irujo, también estuvo presente en la premier citada. Aunque lo cierto es que llegó por los pelos. Y es que, tal y como se puede apreciar en las imágenes captadas de su llegada, apareció apurada y un poco más tarde de lo previsto por motivos que se desconocen.

Eugenia Martínez de Irujo en la premier del documental ‘Cayetana, la duquesa de todos’. (Foto: Gtres)

No obstante, no dudó en posar junto a su hermano, con el que ha conseguido dejar a un lado las rencillas del pasado. Cabe destacar que ambos han participado con sus voces en el proyecto cinematográfico, al mismo tiempo que también lo ha hecho Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba, quien, visiblemente emocionado, tampoco quiso perderse este acto tan especial.

Alfonso Díez y Carmen Tello en la premier del documental ‘Cayetana, la duquesa de todos’. (Foto: Gtres)

Sin duda, buena parte de la familia de Alba se dio cita en el Teatro Cine Cervantes, aunque lo cierto es que también hubo llamativas ausencias como la de Carlos Fitz- James Stuart, y el resto de sus hermanos, Alfonso, Jacobo y Fernando. A ellos se suma la no presencia de Narcís Rebollo, actual pareja de Eugenia Martínez de Irujo. Aun así, fueron más de 300 las personas que acudieron, entre las que destacaron figuras de diferentes ámbitos como Carmen Tello, Raquel Revuelta, Alejandra Osborne, Jessica Bueno, Jorge Cadaval y Victorio y Lucchino, entre otros.