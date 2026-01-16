Eugenia Osborne ha cogido un avión y ha huido del mal tiempo de Madrid para volar hasta una de las zonas con mejor temporal del país. La hija de Bertín Osborne ha comenzado el 2026 bajo el sol de Lanzarote, desde donde ha compartido en sus redes sociales algunas imágenes de esta escapada romántica junto a Miguel Alexandre Barreiro, su pareja, que también aparece en su carrete de fotos.

El primero posado en bikini del 2026 de Eugenia Osborne

Aún quedan cinco meses para que llegue el tan esperado verano para muchos. El mal tiempo en la Península -y sobre todo la lluvia- nos recuerda la nostalgia de las vacaciones y de las altas temperaturas. Por ello, Eugenia Osborne ha hecho sus maletas para escaparse hasta una de las zonas con mejor temporal en España: Lanzarote, cuyas máximas son de 19º grados. Una temperatura ideal que, en el sol, te permite estar en traje de baño.

Tras una Navidad en familia y con el resto de sus hermanas en la finca de su padre, la influencer ha hecho una escapada de total desconexión junto a su pareja, Miguel Barreiro, con el que lleva más de tres años y medio de relación y con el que ya comparte en redes sociales fotografías con total normalidad y asiduidad.

Por ello, en esta ocasión no iba a ser menos. La hija de Osborne y Domecq ha hecho dos post en su cuenta de Instagram -donde acumula casi 250 mil seguidores- donde no solo ha compartido un romántico posado con su novio, sino que también ha sorprendido al publicar su primer posado en ropa de baño del 2026.

Sabido es que cuando las celebrities e influencers hacen sus primeros posados en bikini, es una clara señal de que comienza el verano -como es el de Ana Obregón o Paula Echevarría-. Sin embargo, Osborne ha adelantado cinco meses y ya ha lucido ropa de baño en este comienzo de año.

Sus idílicas vacaciones bajo el sol de Lanzarote con su pareja

«Respirando calma», ha escrito en la publicación en la que aparece con un bañador bicolor de lo más favorecedor en blanco y verde caza de escote en el que muestra su bronceada piel. En este post, la hija de Bertín ha querido agradecer al Paradius by Melía la invitación, un resort con todo incluido y que cuenta con unas privilegiadas vistas al mar.

Además, la hermana de Claudia y Alejandra Osborne también ha compartido otra estancia en la que ha pernoctado con su novio. Esta, a diferencia de la anterior, se encuentra en la sierra y cuenta con un paisaje idílico que no ha dudado en compartir. «Buenas vibras aquí en Lanzarote…», ha escrito. Una publicación que se ha llenado por parte de sus seguidoras, como Bea Archidona, que ha suscrito que «es una maravilla» o Carmen Peñas, su médico estética de confianza.