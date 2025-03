Eugenia Osborne fue una de las invitadas este jueves, 6 de marzo, a los Premios Elle x women: mujeres para el cambio, celebrados en el El Beatriz Madrid. La hija de Bertín Osborne acudió al evento muy sonriente y dipuesta a atender a los medios de comunicación congregados en el lugar expresamente para la ocasión. Aunque no a hablar de todo. Eugenia fue preguntada por su hermano, hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén, a lo que respondió de manera tajante: «No voy a hablar de este tema». «Sabéis que de este tema no hablo. No lo haré nunca», dijo.

Además, Eugenia, firme en su postura de mantener su vida personal y familiar fuera del foco público, evitó responder a la posibilidad de un encuentro con el menor. Algo sobre lo que habló recientemente el propio Bertín Osborne ante las cámaras de Gtres. El intérprete de Noches de San Juan aseguró que iba a conocer personalmente al hijo que tiene en común con Gabriela Guillén muy pronto. «Está cerca», fueron sus palabras. Pese a que la criatura nació en diciembre de 2023, no fue hasta julio de 2024, cabe recordar, que Bertín dio un paso al frente en relación con su paternidad y emitió un comunicado conjunto con Guillén con el que quiso hacer público «el compromiso de dar el mejor futuro» al bebé, «normalizando de esta manera la relación con la empresaria» y mostrando «la máxima responsabilidad con este menor».

Sobre los supuestos problemas financieros de Bertín Osborne, Eugenia tampoco ha querido ahondar en detalles. La psicóloga y creadora de contenido se ha limitado a repetir que «las finanzas de cada una son privadas» y que «hablar de dinero es algo muy feo y de muy mala educación». Eugenia ha dejado claro que no considera apropiado comentar sobre cuestiones económicas, especialmente cuando afectan a terceros; optando por una postura de discreción y ha evitado alimentar cualquier tipo de especulación al respecto.

En los últimos meses, han surgido informaciones sobre las dificultades financieras que enfrentaría Bertín Osborne. Según diversos medios, el artista y presentador de televisión se encuentra en una situación económica delicada, con deudas millonarias y pagos mensuales elevados, de aproximadamente 40.000 euros. Para hacer frente a sus obligaciones financieras, Bertín habría hipotecado su finca Hacienda San José, una propiedad de gran valor sentimental y económico. Además, se especula que Bertín Osborne participará en la próxima edición Tu cara me suena, en Antena 3, como parte de sus esfuerzos por mejorar su situación financiera.

Eugenia Osborne, muy enamorada de Miguel Barreiro

Un tema sobre el que Eugenia Osborne sí estuvo dispuesta a hablar en su intervención previa a la ceremonia de los Premios Elle x women: mujeres para el cambio tuvo que ver con su relación sentimental con Miguel Barreiro. La hija de Bertín Osborne aseguró que va «viento en popa». «Va todo muy bien, estamos muy felices», fueron sus palabras.

Desde que su relación se hiciera pública en 2022, tras su separación de Juan Melgarejo, con quien estuvo casada durante 14 años y tuvo tres hijos, Eugenia Osborne ha vuelto a encontrar la ilusión junto a su nueva pareja. La empresaria e influencer no ha dudado en compartir su felicidad junto a Miguel, a quien conoció en un bar de Madrid. «Lo conocí en un bar. Después de eso me invitó a comer para conocernos mejor y la verdad es que conectamos», contó.