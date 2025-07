"Me estoy haciendo caca": el surrealista momento de Belén Rodríguez en directo

Belén Rodríguez se ha convertido en protagonista de una de las escenas más surrealistas que se han vivido en la televisión, y es que la colaboradora decidía abandonar el plató de TardeAR en pleno directo alegando una excusa que dejaba a todos impactados. Sobre todo a la presentadora del programa, Verónica Dulanto, que ni siquiera sabía cómo reaccionar.

Todo ocurría ayer por la tarde, durante una tertulia en la que nuevamente sacaban a relucir el conflicto existente entre Rodríguez y la que fuese su íntima amiga, Terelu Campos. En ese momento, rescataban las recientes declaraciones que había lanzado el periodista Sergio Alis en contra de Belén. «Teresa Campos tenía a gente tóxica dentro del programa, y hablo de Belén Rodríguez», sentenciaba en Fiesta refiriéndose a la estrecha relación que la colaboradora mantenía con la matriarca del clan Campos. «Yo creo que es mala persona, conmigo lo ha sido», arremetía en su contra.

Belén Rodríguez. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, justo cuando Dulanto daba paso y le tocaba a Belén Ro pronunciarse sobre el tema, ella cortaba inesperadamente a la presentadora informando del «pequeño imprevisto» que debía atender, y es que necesitaba ir al baño con urgencia. «Me estoy haciendo caca. Me tengo que ir, luego vuelvo», desvelaba de pronto levantándose y dejando a todos con la boca abierta en plató. Los presentes rompían a reír en sonoras carcajadas ante la ocurrencia, mientras que Verónica Dulanto lo entendía como una excusa por su parte e intentaba impedir que abandonase el plató.

Belén Ro y Verónica Dulanto en el plató de ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

El surrealista momento de Belén Ro con Verónica Dulanto

«Esto es una excusa que me estás poniendo», ha argumentado la presentadora. Sin embargo, la colaboradora insistía: «Me estoy haciendo caca. Ya se lo he dicho antes a Leticia Requejo. Que vengo con diarrea desde que volví de Ámsterdam», argumentaba. «De verdad que me saldría fatal hacerte un feo porque sabes que te quiero y te tengo mucho cariño», añadía antes de darle este sonado plantón. «Me tengo que ir, te lo prometo». Curiosamente, la colaboradora terminaba abandonando el plató justo cuando le tocaba escuchar las declaraciones de su enemigo, algo que llama especialmente la atención. Aunque, eso sí, cumplía con su palabra y volvía a escena justo cuando ya habían cambiado de tema.

Belén Ro y Verónica Dulanto en el plató de ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

«Belén, ¿cómo estás, te has vaciado?», bromeaba con ella a su vuelta la presentadora. «Ya he entendido todo, ya he escuchado a Sergio y nos ha explicado Carmen», señalaba al respecto. Y es que Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos, no dudaba a la hora de aclarar la polémica.

«Sergio nunca estuvo en nuestro círculo ni estuvo en nuestra pandi, yo nunca vi un mal gesto de Sergio con Belén ni de Belén hacia Sergio», aseguraba dando la cara por su amiga. «Sergio era un chico joven con muchas ganas de trabajar y a veces tener demasiada ambición era un problema», ha arremetido contra Alis. Y es que Borrego ha defendido que Belén Ro siempre fue la mano derecha de su madre, con la que había trabajado en numerosas ocasiones. Es decir, que la única intención del periodista es volver al foco mediático atacando a otros compañeros.