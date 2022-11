Esther Doña, con el corazón y el WhatsApp abiertos para demostrar su verdad

Esther Doña ha dado la cara. Desde que tuvo lugar su primera aparición televisiva tras su ruptura con el juez Pedraz en Y ahora Sonsoles, la viuda del marqués de Griñón no ha tenido reparo en desvelar algunas minucias que giran en torno a su relación con Santiago y a su posterior separación cuando tan solo habían pasado unas horas de su anuncio de compromiso. Un testimonio que no habría sentado muy bien a algunos allegados del letrado, que tomaban la justicia por su mano para dar una exclusiva a una conocida revista con el único objetivo de contar públicamente la que sería la versión del ex de la malagueña.

Después de que la viuda de Carlos Falcó expresara su dolor al haberse sentido ligeramente engañada por su ex a raíz de que éste le pusiera un WhatsApp para poner punto final a su romance, una misteriosa persona que no ha querido dar su identidad ha ofrecido una entrevista en la que admite que Pedraz y Doña habrían sido partícipes de una discusión en una fiesta durante el pasado 12 de agosto por la que habrían puesto el broche de oro definitivo a su historia de amor, lejos de hacer uso de dispositivos electrónicos. Y es que, al parecer, Esther habría renegado de la profesión del magistrado al decirle que “es la marquesa viuda de Griñón y él un simple funcionario”. Algo que habría dinamitado la relación por completo, sumado a una supuesta vida de lujos que la de Málaga habría llevado a cabo, por encima de sus posibilidades.

Con el fin de responder a estas acusaciones otorgadas por parte de una persona anónima a Lecturas, Esther Doña ha hecho una esperada reaparición en el programa de las tardes de Antena 3 para explicarse sobre todo lo sucedido: “Yo sé quién está detrás de la portada, pero no lo voy a decir porque no es personaje público y no quiero darle bombo”, comenzaba explicando, muy segura de sí misma y sin intención de dar protagonismo a la persona que había hecho saltar las alarmas nuevamente. Por otro lado, la modelo también ha tenido oportunidad de confesar con quién se ha puesto en contacto nada más darse cuenta de lo que había ocurrido: “Me enteré por redes sociales y no me lo podía creer, así que llamé a la directora y le dije que qué hacíamos con esto”, señalaba, haciendo referencia a Patricia Lennon y a las directrices que ésta le habría ofrecido para afrontar el momento de la mejor de las maneras.

Por si fuera poco, la implicada también ha dejado entrever que es imposible que la persona que ha otorgado la entrevista estuviera presente en su discusión con Pedraz: “Tuvimos una discusión por motivos que no voy a contar, pero fue en la habitación”, explicaba, aclarando así que únicamente estaban en ese ambiente la pareja, sin haber existido terceras personas ni en esa situación ni en cualquier otra: “Es imposible que yo estuviera con otra persona en esas fechas, porque pasé todo el verano con Santiago a excepción de cinco días que estuve con una amiga. Si yo estoy 24 horas con el juez, ¿cómo voy a mantener otra relación? Él además tenía acceso a mi teléfono, es todo un sinsentido”, comentaba, bastante firme en sus convicciones y sin querer dar ni un solo paso atrás en su versión de los hechos.

Para dejar totalmente clara su postura, Esther seguía haciendo hincapié en su idea: “No me reconozco en esas palabras para nada. Nunca he comentado que era poco para mí”, indica, para después asumir que “Pedraz nunca le dijo que parara la portada de ¡Hola!” En la que anunciaban a bombo y platillo su futuro enlace a sabiendas de que su relación ya estaba totalmente rota. Tanto es así, que Doña ya ha cambiado su anillo de pedida en una joyería por unos fantásticos pendientes que ha lucido durante esta misma tarde para poner fin a esta etapa, en la cual no ha tenido reparo en enseñar a Sonsoles Ónega su teléfono móvil para demostrar cuál fue el mensaje de WhatsApp que recibió del juez y que denotaba la separación de sus respectivos caminos.