El enigmático mensaje que ha compartido Amaia Montero en la Red

En octubre de 2022, Amaia Montero generó un gran revuelo en la Red al publicar una imagen cuando menos llamativa. La cantante publicó una fotografía en la que aparecía posando en su versión más natural. Sin embargo, las alarmas saltaron cuando respondió a un seguidor a la pregunta sobre cómo se sentía a lo que la artista respondió: «Destruida». Fue entonces, cuando su muro se llenó de numerosos escritos de preocupación hacia ella.

Ya han pasado más de dos años de aquel episodio y, conforme ha ido pasando el tiempo, Amaia ha ido regresando a la vida pública, aunque de una manera discreta, sin llamar la atención. Pese a que, por ahora, prefiere relegar su imagen a un segundo plano, lo cierto es que su último storie puede dar pie a todo tipo de especulaciones.

Amaia Montero en una imagen de archivo / Gtres

Montero ha compartido hace tan solo unas horas una estampa en la que aparece una chaqueta de color fucsia con un enigmático mensaje. «Y cada día me repito que no queda tanto». Unas palabras que han ido acompañadas de una especial banda sonora: The Show Must Go On (El show debe continuar) de Queen.

Amaia Montero comparte una imagen en la Red. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, la artista no ha revelado más detalles sobre el motivo por el que ha publicado este mensaje en su perfil de Instagram. La última vez que publicó algo en la citada red social fue el pasado 25 de abril con motivo de una dedicatoria a un amigo suyo, Pablo Benegas, quien se desplazó hasta su domicilio para entregarle un ejemplar de su libro, Memoria.

«Confieso que al marcharte lo miré y no pude evitar ojearlo… Fui a la mitad, al final, al principio y vuelta… Y me quedé con la sensación de cuando no puedes esperar a entrar en un mundo precioso y me encontré contigo (…)», expresó Amaia Montero.

Amaia Montero en uno de sus conciertos / Gtres

¿Qué le ha pasado a Amaia Montero?

Después del revuelo que se generó cuando Amaia publicó aquella fotografía, su hermana, Idoia habló con Espejo Público para aclarar que la cantante no estaba pasando «por su mejor momento anímico y psicológico». Conforme fue pasando el tiempo se conoció que Amaia había sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad derivado de los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, previsto para que viese la luz a principios de 2023.

En medio de este delicado proceso, del que pocos detalles se conocen, la intérprete de icónicos temas como Jueves o Quiero ser, cuenta con el apoyo incondicional de sus seres queridos, así como de su madre, Pilar Sandías y su hermana Idoia.