Amaia Montero reaparece tras sus problemas médicos, pero no como te imaginas

Los problemas médicos que llevaron a Amaia Montero a estar ingresada en la UCI preocuparon a sus fans y seres queridos. La cantante lleva un tiempo retirada porque está intentando sanar algunas heridas emocionales que le impedían ofrecer su mejor versión. Poco a poco va retomando la normalidad y prueba de ello es la última decisión que ha tomado: reaparecer en sus redes sociales, pero de una forma muy original que nadie se esperaba. Se ha convertido en la protagonista de la nueva campaña publicitaria de Telefónica, para celebrar el aniversario de la empresa.

Telefónica cumple 100 años y Amaia Montero ha publicado un vídeo dando publicidad a la historia de esta entidad. «¿Sabéis cuántos besos nos hubiéramos perdido? ¿Sabéis cuántos besos nos hemos regalado?», ha escrito. Durante el tiempo que ha estado desaparecida de los medios se han activado muchos rumores, aunque solo hay uno cierto. La antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh ha aprovechado este paréntesis para recuperar fuerzas e iniciar nuevas aventuras que no harán más que consolidar su brillante trayectoria.

Amaia Montero reaparece de una forma muy especial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)



Amaia Montero ingresó en una clínica de Navarra para centrarse en su estado de salud y estar lejos de determinados conflictos. A pesar de ser una artista muy querida y respetada, ha recibido críticas por parte de sus detractores. Todo esto terminó generando un clima de tensión y la cantante no tuvo más remedio que tomarse un merecido descanso. Fuentes cercanas aseguran que ha utilizado estos meses para componer nuevas canciones e incluso insinúan que en un futuro Montero presentará este proyecto encima años.

Amaia Montero posando durante una sesión / GTRES

Mientras tanto ha decidido participar en una campaña muy especial. Ha puesto su voz a un anuncio que ya ha corrido como la pólvora y que confirma las mejores noticias: la cantante está cada vez más cerca de completar su recuperación. «Gracias a @telefonica por 100 años conectándonos a tod@s. Gracias a @jmalvpal a @lamadredepedroymario por otro viaje juntos! Y gracias a mi hermano #xabisanmartin por hacer de esta experiencia lo que siempre haces: magia. U N B E S O», ha publicado exactamente en su perfil de Instagram.

Amaia Montero se ha apoyado en su entorno

Amaia Montero con Gonzalo Miró / GTRES

Amaia Montero ha desvelado que su hermano es el responsable de su esperada reaparición. Afortunadamente ha disfrutado del apoyo de su familia en sus duros momentos. También hay amigos que han estado muy cerca de ella, como es el caso de Gonzalo Miró. El deportista y la cantante fueron novios, pero esta relación ha evolucionado y Gonzalo se ha convertido en uno de sus grandes aliados. No obstante, ha insistido en varias ocasiones que no quiere ejercer de portavoz de Amaia, a pesar de que ha tenido la generosidad de dar información para zanjar dudas y teorías que no llevaban a ningún lado.

Amaia Montero aparece de sorpresa en el concierto de Manolo Garcia y por supuesto canto un trocito. aaaah que emoción 😍 pic.twitter.com/mFO25ptI8J — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) November 13, 2023



Hay que recordar que Amaia asistió a un concierto de Manolo García el pasado mes de noviembre. Estaba tan emocionada que se animó a cantar unas estrofas y sus fans celebraron este atrevimiento. Sucedió en el Teatro El Kursaal de san Sebastián y desde entonces se ha vuelto a saber nada de ella. Lo que nadie imaginaba es que tenía entre manos un anuncio con Telefónica que promete marcar un antes y un después en su proceso de recuperación.