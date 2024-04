Todo sobre Idoia, la hermana de Amaia Montero que no ha podido triunfar en la televisión

El gran parecido la delataba, pero, sin embargo, no fue hasta que confesó ser hermana de Amaia Montero, cuando los jueces de Masterchef se dieron cuenta de su gran semejanza con la que fue vocalista de La oreja de Van Gogh. El casting del talent culinario de TVE de la 12 temporada ha comenzado e Idoia, que es como se llama la participante, no quiso perderse la oportunidad de poder formar parte de los fogones más conocidos de la televisión. Sin embargo, el resultado no fue óptimo porque se quedó a las puertas.

Idoia Montero en el casting de ‘Masterchef 12’. / TVE

Tras preparar la receta con la que deleitó el paladar de Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, Idoia interactuó con el jurado. Admitió que buscaba algo nuevo en su vida después de haber hecho alguna que otra cosa como estilista. Fue entonces, cuando Samantha le preguntó sobre a qué figuras había vestido. «Sólo a mi hermana. Soy hermana de Amaia Montero», confesó, orgullosa.

Pepe Rodríguez, sorprendido, no pudo esconder su fascinación por Amaia: «Es una grande». Después llegó el turno de las valoraciones. Por su parte, la hermana de Colate indicó que «se nota que tienes mano y que disfrutas. Te voy a dar un sí». El chef invitado, Marcos Morán fue el siguiente en intervenir para también darle un sí asegurando que «se nota que es un plato que has hecho muchas veces».

Idoia Montero en el casting de ‘Masterchef 12’. / TVE

Con dos votos positivos, Idoia estaba a un solo sí de colocarse el delantal blanco. Pero tras estas valoraciones positivas llegó el turno de Jordi: «A mí me gustaría darte un sí, pero no voy a poder. Has abierto muchos caminos y ninguno te ha terminado de convencer. No veo que quieras ser cocinera», admitió el chef catalán. Rápidamente, la candidata matizó que sí que quería ser cocinera.. «Por favor, Pepe», rogó Idoia.

El chef de El Bohío comentó que: «MasterChef te cambia la vida. Lo decimos siempre. Pero creo que necesitas todavía un poco más de maduración. ¿Volverás?». «Me hubiera gustado entrar. Pero el fracaso es no hacer nada, por eso estoy contenta», espetó la hermana de la artista.

Su perfil de Instagram

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de once mil seguidores, Idoia Montero muestra que una de sus grandes pasiones es el arte, tal y como ella misma indica en la descripción de la plataforma. La lectura forma parte también de sus aficiones. De hecho, ha escrito un libro que tiene como título En pleno baile, donde comparte sus reflexiones.

Pilar fundamental en la vida de su hermana Amaia Montero

El 14 de octubre de 2022 saltaron todas las alarmas en cuanto a la salud de Amaia Montero se refiere. La artista publicó una imagen con aspecto desaliñado en sus redes sociales y aseguró estar «destruida». Poco después se alejó del foco mediático para tratar sus problemas de salud desde un segundo plano y haciendo gala de su habitual hermetismo.

Mientras estaba inmersa en esta recuperación, Amaia tuvo a su lado a uno de los pilares más importantes de su vida: su hermana Idoia, encargada de revelar los avances de la cantante a los medios de comunicación. Afortunadamente, Amaia Montero ha ido recuperándose y vuelve a estar activa en la Red. De hecho, el último post corresponde al pasado 19 de enero, cuando anunció que quedaban horas para que sus fieles seguidores pudieran cantar uno de sus temas más iónicos de su carrera musical: 20 de enero.