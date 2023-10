A comienzos de esta semana, Gonzalo Miró, exnovio de Amaia Montero y gran amigo de la cantante en la actualidad, aseguraba que la joven no solo se encuentra «mejor» tras haber sido hospitalizada este verano a causa de una lesión en la mano, sino que añadió que «todavía estará mejor». Y es que la guipuzcoana tuvo que permanecer ingresada durante diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Beata de María Ana de Madrid a causa de esta dolencia. Tras su paso por el centro médico, hace solo unas horas subía una imagen acompañada por un mensaje que suponía toda una declaración de intenciones: «porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría…».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Se trata de un verso de la canción No me doy por vencido de Luis Fonsi y podría dejar muy claro el propósito que tiene la exvocalista de La Oreja de Van Gogh respecto a su futuro. Subida a un barco y mirando al horizonte, la artista envía un mensaje muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta los últimos baches de salud que ha pasado durante los últimos años, en los cuales ha sufrido fuertes crisis de ansiedad por los que también ha tenido que ser ingresada. Sin embargo, la imagen escogida para la ocasión llama especialmente la atención puesto que en la misma su rostro está oscuro y no se llega a distinguir si es una instantánea tomada hace poco o si bien es del pasado, sembrando así la duda sobre su actual aspecto físico.

Y es que son especialmente controvertidas las publicaciones de la artista después de que hace solo un año la pudiésemos ver con una imagen de lo más desmejorada y con palabras que hacían temer lo peor: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué sirve la vida?», escribía. Ahora, sin embargo, la cantante parece estar más recuperada y las fotografías que comparte con sus seguidores pretenderían mostrar su progreso.

Amaia Montero / Gtres

Así, durante los últimos meses la hemos podido ver de lo más sonriente junto a su hermana Idoia y junto al propio Gonzalo Miró. Pero si había una publicación que hacía especial ilusión a sus seguidores era la que subía a finales de este mes de septiembre junto a su excompañero de La Oreja de Van Gogh Xabi Martín con la mítica canción de La playa de fondo. La relación entre ambos siempre ha sido de lo más fluida, prueba de ello es la alianza que siguen manteniendo tanto a nivel personal como en el aspecto musical. «Gracias hermano por resumir en tres minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas. Te quiero», escribía Amaia sobre un fragmento de Tan Guapa, una canción a la que pone voz el compositor en el disco El planeta imaginario, de 2016.

Amaia Montero durante su etapa como vocalista en La Oreja de Van Gogh / Gtres

Y ante su nueva publicación en la que aparece en alta mar, y que cuenta con más de 24.000 likes, han sido numerosos rostros conocidos los que han querido apoyar a la de Irún de manera pública en su perfil de Instagram. Así, mientras que el también cantante Manuel Carrasco le dedicaba varios emoticonos con besos, la humorista Carolina Iglesias le animaba con un «Te queremos mucho, Amaia». Por su parte, la actriz Lydia Bosch le plasmaba dos rosas junto a un corazón y su club de fans oficial le confesaba lo «bonito» que era verla, «pero más bonito es verte sentir bien», señalaban.