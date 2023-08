La evolución física de Amaia Montero tras superar su difícil situación personal

A sus 47 años, Amaia Montero sigue siendo la reina del pop. Ha estado un tiempo apartada de los escenarios para solucionar sus problemas personales, pero el público no le ha olvidado. Todo el mundo se acuerda de su talento y sus fans están deseando que regrese a escena y este momento no tardará en llegar. Amaia ha aprovechado este descanso para ponerse en manos de especialistas y sanar varios conflictos que no le dejaban avanzar.

Amaia Montero publicó una foto en su cuenta de Instagram con un aspecto muy desmejorado. La imagen estaba en blanco y negro, ella sin peinar ni maquillar, mostrando su cara más natural. El problema era el mensaje que estaba mandando: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?». La artista reconoció que estaba «destruida» y a partir de ese momento comenzó su proceso de recuperación.

Amaia Montero / Instagram

La antigua vocalista de La Oreja de Van Gogh siempre ha sido muy presumida, por eso su entorno se preocupó tanto cuando compartió una foto con un aspecto tan poco cuidado. Las alarmas saltaron y Amaia no tuvo más remedio que confirmar que necesitaba retirarse de los escenarios. ¿Qué ha estado haciendo durante todo este tiempo? Cuando se ha encontrado con fuerzas ha estado componiendo las canciones de lo que será su próximo disco.

La evolución física de Amaia Montero

El pasado 20 de julio Amaia Montero abandonó el hospital madrileño Beata María Ana después de haber estado ingresada 10 días en la UCI. Durante todo este tiempo hay una persona que no se ha separado de ella: su hermana Idoia. Tal y como informó Look, la cantante entró en quirófano porque le operaron de una lesión en la mano. Afortunadamente ya está recuperada, de hecho fuentes cercanas aseguran que su reaparición oficial será dentro de muy poco. Gonzalo Miró, su expareja y gran amigo, también se ha pronunciado en este sentido.

El parte médico de Amaia Montero era una de las últimas cosas que sabíamos de ella y la fotografía que ha publicado al lado de su hermana demuestra que ya está mucho mejor. De hecho sigue conservando un elemento muy característico en ella: sus pómulos marcados. Desde que saltó a la fama, hace más de 20 años, siempre ha lucido unos pómulos perfectos.

Amaia Montero en 2018 / GTRES

Amaia sorprendió a todos en 2007 cuando apareció en la entrega de premios Prix de la Moda de Marie Claire. Fue su primer gran cambio. Había ganado algo de peso y estaba espectacular. Sin embargo, dos años después adelgazó bastante y volvió a dejar a sus fans sin palabras. Fue en 2009 cuando apareció demasiado delgada en un videoclip, se le notaban hasta las clavículas, pero ha brillado en todas sus versiones.

La gran belleza de la cantante

Amaia Montero posando para uno de sus proyectos / GTRES

Amaia Montero siempre se ha rodeado de un ejército de fans muy potente, pero sus seguidores no han sido los únicos en reparar en su gran belleza. Por eso cuando publicó su foto en blanco y negro en octubre de 2022 la preocupación no se hizo esperar. Su estado de salud ha afectado a su evolución física, pero indudablemente siempre ha sido una mujer muy atractiva y elegante.

Recibe el sobrenombre de reina del pop y está muy cerca de subirse encima de los escenarios para reencontrarse con su querido público. Ha estado recuperándose en Navarra y durante su tratamiento salieron publicadas unas fotografías suyas donde se apreciaba que su físico estaba cambiando. Todo esto forma parte del pasado. Amaia jamás ha dejado de ser una estrella, pero ahora brilla con más fuerza que nunca.