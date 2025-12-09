La doble muerte que ha marcado el fin de año de Agustín Bravo

Agustín Bravo (64) está viviendo un fin de año muy complicado. El reconocido periodista ha anunciado en su perfil oficial de Instagram que ha perdido a un íntimo amigo. Su nombre era Sandro Giacobbe y era un cantante italiano conocido por ser el autor de míticos temas de los años setenta como Señora mía o El jardín prohibido, entre otros muchos. Según lo publicado, padecía un tumor desde hace diez años que finalmente no ha podido superar. Por ahora, se desconoce el tipo de relación que mantenía con Bravo, pero lo cierto es que la última fotografía que ha compartido en el universo 2.0 deja claro que existía una muy buena sintonía entre ellos, así como también una gran admiración. «Sandro D.E.P.», escribía en un emotivo post que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en llenarse de emotivos mensajes de ánimo por parte de sus seguidores.

«Un fuerte y sincero abrazo», «Mi más sincero pésame», «Qué grande eres», «Era un hombre amable y talentoso», «Te mando un gran abrazo, tito», escribían algunos de los internautas de la red mencionada.

Sin embargo, esta no ha sido la única pérdida a la que se ha tenido que enfrentar Agustín en los últimos días. Durante su presencia en el Festival de Cine Italiano de Madrid, el presentador también desveló que hace relativamente poco había fallecido uno de sus hermanos tras una larga enfermedad. Una noticia que compartió visiblemente afectado desde el evento mencionado, sin intentar ocultar la profunda tristeza que le ha provocado esta dolorosa muerte. No obstante, con gran entereza, Agustín confesó lo duro que está siendo afrontar este momento personal mientras continúa con sus compromisos públicos, a pesar de que considera que es ley de vida y que siempre recordará el característico humor de su hermano.

Sin duda, estas declaraciones han dejado sorprendidos a propios y extraños, ya que desde que saltó a la fama, Agustín siempre ha preferido mantener su vida personal y familiar alejada del foco mediático, centrándose única y exclusivamente en su faceta laboral y en sus inquietudes al respecto cada vez que ofrecía declaraciones públicas.

La nueva etapa como actor de Agustín Bravo

A pesar del delicado momento personal por el que atraviesa, lo cierto es que la carrera profesional de Agustín Bravo continúa avanzando por muy buen camino. El que fuera concursante de Supervivientes actualmente está de gira con Se alquila, una obra de teatro donde comparte trama con Andoni Ferreño.

Se trata de una divertida comedia que narra las peripecias de dos personajes (interpretados por los dos mencionados) en un piso de alquiler, donde transcurre su vida cotidiana marcada por situaciones imprevistas que crean momentos de risas y diversión, tal y como se narra en su propia página web.