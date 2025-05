El día que Victoria Beckham insultó a Ana Obregón: "¡Deja a mi marido en paz, barbie geriátrica!"

El matrimonio formado por Victoria y David Beckham lleva ya varios años en el punto de mira. Los hay quienes afirman que mantienen una relación fría y distante y permanecen unidos de cara a la prensa, para mantener a flote sus negocios. Afirman que están separados y que todo lo que muestran se trata de un plan urdido para seguir ingresando las cantidades que les reporta la marca Beckham. No obstante, todo son rumores.

La imagen idílica ha sido puesta en entredicho en múltiples ocasiones. En la prensa internacional se han dado varios nombres a lo largo de los tiempos de supuestos affaires del ex futbolista. Durante la etapa de Beckham en el Real Madrid se destapó que Ana Obregón también podía haber sido motivo de discusión del matrimonio.

Victoria y David Beckham. (Foto: Gtres)

Según cuenta Boris Izaguirre, la diseñadora de moda y la bióloga habrían tenido un acalorado enfrentamiento. Este intercambio de palabras tuvo lugar en el hotel Santo Mauro en un periodo de tiempo donde ambas fijaron allí su residencia. Transcurrió durante una jornada deportiva en la que ambas coincidieron en el gimnasio del lujoso enclave. Según palabras del propio Boris, Ana Obregón se encontraba «trotando» en una máquina cuando de repente se acercó la Beckham y le dijo: “¡Deja a mi marido en paz, barbie geriátrica!», confiesa el periodista, sin llegar a confirmar si realmente sucedió algo entre el ex futbolista y la socialité. Pese a todo, Izaguirre estaba convencido de que el famoso matrimonio “revoluciona la vida allí por donde pasa”.

Ana Obregón ha sido cauta a la hora de hablar de este tema, de hecho ha asegurado que coincidió con Bechkam en el Hotel Santo Mauro de forma casual. En su momento dijo que estaba haciendo reforma en su mansión de La Moraleja, de ahí que se mudase al centro de la capital. Supuestamente se encontró con el empresario sin buscarlo y aquello desató los celos de Victoria.

El libro de la polémica

The house of Beckham: money, sex and power (La casa de los Beckham: dinero, sexo y fuerza). Así se titula el libro de Tom Bower impulsado por el lanzamiento del documental de Netflix Beckham. En él, el escritor analiza y reflexiona sobre la relación matrimonial de Victoria y David.

“¿Son sus vidas realmente tan perfectas como a los Beckham les gustaría que el mundo creyera?”, reza la sinopsis, haciendo referencia al tema en torno al cual gira la narrativa. En el libro también se habla acerca de las supuestas infidelidades de David y recoge el testimonio de Rebecca Loos.

Portada del libro «House of Beckham». (Foto: La casa del libro)

¿Quién es Rebecca Loos?

Rebecca Loos es otra de las mujeres que ha hecho tambalearse los cimientos del matrimonio ha sido ella. Se trata de una joven actriz y modelo con nacionalidad española, inglesa y neerlandesa que fue elegida para acompañar a los 4 hijos de la pareja durante su estancia en España. La intención del matrimonio era que Loos enseñara a sus hijos el idioma. Ella misma reconoció al medio británico News of the World que, como a Victoria no le gustaba España, pasaba temporadas en Inglaterra. Este fue el motivo por el cual David, que atravesaba un mal momento en su matrimonio, sucumbió a los encantos de Rebecca.