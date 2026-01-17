Desvelamos quién es quién dentro del grupo de amigos de Cayetana Álvarez de Toledo

Más allá de su faceta como miembro del Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo cuenta con un amplio círculo de amistades que engloba desde políticos, a escritores, aristócratas, e incluso llega hasta la realeza. De madre argentina y padre francés, a lo largo de los años ha conseguido abrirse camino dentro del difícil mundo de la política, moviéndose por diferentes ambientes. Así, no sorprende que haya conseguido cosechar amigos en todo tipo de ámbitos y profesiones. De hecho, su carácter y retórica llegaron a ser aplaudidos por el propio Mario Vargas Llosa.

«Tiene una preparación intelectual de altísimo nivel. Ha elevado el nivel de la campaña», aseguró en su momento el fallecido escritor, desvelando distintos aspectos sobre su personalidad. «Es modesta, pero de convicciones muy firmes», se encargaba de destacar. «En la intimidad, es una persona absolutamente sencilla, con mucho sentido del humor». Un pensamiento que parece compartir la que fuese su ex pareja, Isabel Preysler, quien ha profesado abiertamente el inmenso cariño que le tiene a Álvarez de Toledo. «Le tenemos mucho cariño. Es, además, una persona muy cálida», aseguraba la reina de corazones hace un tiempo.

La exclusiva lista de amigos de Cayetana Álvarez de Toledo

Otro nombre bastante relevante en la lista de amistades de Cayetana es también María Corina Machado, la líder de la oposición en Venezuela. Así, la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso no dudaba a la hora de mostrar su apoyo y afecto a la galardonada con el Premio Nobel de la Paz de este año. De hecho, ambas amigas se fundieron en un emotivo abrazo tras la entrega de los Premios celebrada en Oslo, -cabe recordar que María Corina no consiguió llegar a la ceremonia, pero sí que pudo reunirse con sus seres queridos y amigos más cercanos en la capital noruega-.

«Nuestro abrazo. El que pronto se darán todos los venezolanos. Gracias, querida María Corina Machado», presumió orgullosa en sus redes sociales la política mostrando su apoyo a la causa democrática del país.

Su llamativa amistad con Máxima de Holanda

Una amistad que llama especialmente la atención es la que mantienen Cayetana Álvarez de Toledo y Máxima de Holanda. Conocida por su carácter alegre y cercano, la esposa del rey Guillermo ha cosechado amistades por todo el mundo. De hecho, su historia con la política viene de muy atrás, puesto que ambas estudiaron en el mismo centro, el instituto Northlands de Buenos Aires.

Pese a que no fueron a la misma clase debido a su diferencia de edad, las dos se conocen muy bien. «Máxima es muy amiga de mi hermana, Tristana. Y toda la familia Zorreguieta mantiene una excelente amistad con mi familia. Mis primos son íntimos de su hermano, Martín Zorreguieta», explicó Cayetana en 2013 durante una visita que los reyes de Holanda realizaron a Madrid.

De hecho, la portavoz del PP siempre se ha deshecho en halagos hacia la monarca. «Es tal como la gente la percibe. Una mezcla de espontaneidad, simpatía e inteligencia», sostiene. «Lo que ha hecho como reina es admirable. No es fácil adaptarse a un país ajeno, con una lengua especialmente difícil y una tarea especialmente exigente», destaca aplaudiendo el papel de Máxima como regente en un país que no es el suyo.