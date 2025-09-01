Máxima de Holanda ha sorprendido hablando español en el Circuito de Zandvoort, en los Países Bajos, donde se ha disputado la decimoquinta carrera del Mundial de Fórmula 1. Como no podía ser de otra manera, y para despedir el mes de agosto, la Casa de los Orange ha querido hacer su particular representación.

Aunque en esta ocasión los grandes protagonistas deberían ser los pilotos, la mujer de Guillermo de Holanda ha acaparado todas las miradas a pie de pista. Fiel a su naturalidad, la reina ha concedido unas declaraciones al periodista Tomás Slafer, de DAZN España. Durante su intervención, Máxima ha hecho gala de su casi perfecto castellano.

El patinazo de Máxima de Holanda

Máxima ha reaparecido este pasado fin de semana tras sus vacaciones privadas en Grecia. Como es habitual, la argentina se mostró de lo más cercana con los presentes e incluso se animó a responder a las preguntas de los periodistas deportivos. Precisamente, el medio español le consultó sobre si prefería que ganara Max Verstappen -de origen holandés- o Franco Colapinto -que, al igual que ella, es de Argentina-. Una cuestión que ponía en un gran compromiso a la mujer de Guillermo de Holanda, ya que tenía el corazón partido entre el representante del país que en el que reside o el representante del lugar en el que nació.

La de Buenos Aires ha dicho a los micrófonos del medio citado que estaba feliz de estar en este evento deportivo tan esperado en Holanda: «Muy bien, muy bien, encantada. Creo que una de las últimas veces que vamos a tener la Fórmula 1 en Holanda, pero con un ambiente y un espíritu maravilloso». Sin embargo, durante su intervención, el periodista le ha puesto en un tenso momento ya que los dos pilotos, además de ser favoritos, representan a los países en los que ha vivido: «Soy reina de Holanda, así que bueno les deseo lo mejor los dos». Tras ello, la reina -que durante su intervención en el canal español ha hecho uso de su perfecto castellano-, ha tenido un patinazo con el idioma: «Que sea seguro y que sobre todo no haiga accidentes». Unas palabras que no han tardado en hacerse virales en redes pues en lugar de decir «haya», ha dicho «haiga».

Lección de estilo en F1

Máxima de Holanda es considerada una de las reinas mejores vestidas. Sus impresionantes vestidos de gala siempre son objeto de titulares ya que tiene un estilo muy particular y, sobre todo muy elegante. Ahora, la mujer de Guillermo Alejandro ha sorprendido con un look más informal para asistir a la F1. Para esta ocasión, La argentina ha optado por un estilismo muy casual monocromático en tonos beige que ha complementado con unos pendientes de Jar Jewelry -una joyería francesa- y un bolso de Marina Raphael -una marca griega-.