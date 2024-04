Las diferencias entre la Reina Letizia y Máxima de Holanda, a pesar de que las dos hablan español

El próximo miércoles 17 de abril los Reyes Felipe y Letizia estarán en los Países Bajos, pues han aceptado la invitación de Guillermo y Máxima de Holanda. El viaje será especial, pues está previsto que participe la princesa Amalia de Orange, quien asistirá a la cena que se celebrará en honor a Sus Majestades. No hay constancia de que la doña Letizia haya tenido encuentros privados con Máxima yes un buen momento para recordar en qué se diferencia. La dos hablan español, aunque no coinciden en otros aspectos.

Máxima de Holanda siempre ha conectado bien con el pueblo. Su estrategia ha funcionado y se ha convertido en una de las reinas más populares de Europa. En los últimos tiempos la mujer de Felipe VI ha seguido esta estela y su fama también ha cruzado fronteras. La buena reputación de doña Letizia le ha convertido en un icono, tanto en la crónica social como en el mundo de la moda. Precisamente aquí hay una diferencia con la mujer del rey Guillermo.

La Reina Letizia, siempre perfecta y elegante, tiene firmas en su armario de todas las clases: desde marcas asequibles hasta diseñadores de renombre. En este sentido, Máxima de Holanda tiene un gusto más particular, así que es habitual verla con zapatos Louboutin u otras opciones más exclusivas.

Máxima de Holanda, durante la Feria de Abril. / Gtres

Hay otro dato curioso. La reina de Holanda es una gran apasionada de la cultura española y el encanta la Feria de Sevilla, de hecho fue allí donde conoció a su marido en 1999. Por eso es habitual que se vista con trajes de flamenca, algo que nunca ha hecho la madre de la princesa de Leonor. Doña Letizia ha hecho guiños a la cultura andaluza vistiendo blusas de lunares, pero nunca ha llevado uno de sus típicos vestidos.

Tienen gustos diferentes

La Reina Letizia sigue las últimas tendencias, de hecho su estilo ha cruzado fronteras y se ha convertido en un referente dentro del mundo de la moda. Es elegante y correcta, aunque menos atrevida que Máxima de Holanda. Por ejemplo, a esta última le encanta llevar sombreros y tocados, de hecho tiene una gran colección. Sin embargo, la mujer de Felipe VI ha usado este complemento en ocasiones contadas, solamente en actos oficiales que así lo requieren.

La Reina Letizia, en la Fundación Mutua Madrileña. / Gtres

Doña Letizia tardó un tiempo en lucir la tiara de princesa que le regaló don Felipe, pues solía decantarse por joyas sencillas y poco llamativas. En el lado opuesto está la reina Máxima, a quien le apasionan los brillantes y tiene pendientes, collares y anillos fabricados con zafiros, esmeraldas y piedras preciosas. A pesar de que Su Majestad puede disponer del joyero real, recurre al mismo cuando el evento lo merece.

El gran elemento que tienen en común

En los próximos días Sus Majestades se trasladarán a los Países Bajos. El Rey Felipe disfruta de una gran conexión con Guillermo de Holanda y sus respectivas mujeres podrán pasar un tiempo juntas, pues lo cierto es que también tienen cosas en común: las dos son reinas consortes, madres y proceden de familias que no estaban relacionadas con la realeza.

Los Reyes de España con los reyes de Holanda, en Madrid. / Gtres

Tanto doña Letizia como Máxima de Holanda hicieron sacrificaron su carrera para acompañar a sus maridos al trono. La madre de la princesa Leonor era periodista y la mujer del rey Guillermo ejercía de economista en el grupo HSBC en Nueva York. Ambas han sabido adaptarse y en la actualidad cuentan con el cariño del pueblo, algo que Máxima consiguió con cierta facilidad.