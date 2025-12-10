Ana Corina Sosa, orgullo de hija y un sueño cumplido en los Premios Nobel

Esta gala de los Premios Nobel ha estado rodeada por una intensa emoción. Y es que la presencia de María Corina Machado, galardonada con el Nobel de la Paz, ha estado en el aire hasta el último momento. La líder de la oposición venezolana leva 11 años y medio con prohibición de abandonar el país por parte del régimen de Nicolás Maduro. Así, su hija, Ana Corina Sosa, ha tomado la responsabilidad de recibir ese importante galardón en su nombre.

La joven, quien llevaba mucho tiempo soñando con la posibilidad de volver a abrazar a su madre, parece que está mucho más cerca de vivir ese gran momento. Y es que María Corina ha conseguido finalmente salir de Venezuela y está de camino a Oslo. «No podré llegar a tiempo para la ceremonia, pero estaré en Oslo, estoy de camino», ha informado. De ese modo, ha sido su hija Ana la que ha recibido el Premio rodeada por una inmensa ovación por parte de los presentes. Entre aplausos, y consiguiendo poner a todo el público en pie, la joven se dejaba ver visiblemente emocionada.

Ana Corina Sosa en los Premios Nobel. (Youtube: @Nobel Prize)

«En unas cuantas horas, podré volver a abrazarla aquí en Oslo después de dos años», ha anunciado. «Y mientras espero en ese momento, pienso en otros hijos e hijas que no tienen la oportunidad de abrazar a sus padres. Eso es lo que la mueve y nos mueve a todos los que queremos vivir en una Venezuela libre», ha detallado durante su discurso.

Quién es Ana Corina Sosa, la hija de María Corina Machado

Ana Corina Sosa es fruto del matrimonio de la activista con Ricardo Sosa Branger, de quien se separaba en 2001 tras 11 años de relación. La joven, muy volcada con sus estudios, emigraba en 2012 a Estados Unidos. Un movimiento que fue llevado a cabo ante las continuas amenazas que recibía la familia y por su propia seguridad. Al igual que sus hermanos, Ricardo Sosa Machado y Henrique, quienes también se han establecido en el extranjero. El primero, en Estados Unidos; el segundo, en Colombia.

Ana Corina Sosa recibe el Premio Nobel de la Paz en nombre de su madre. (Youtube: @Nobel Prize)

Durante los últimos años, la joven ha estudiado la carrera de Ingeniería, -siguiendo los mismos pasos que su madre-, y actualmente trabaja en Celonis, una importante empresa tecnológica multinacional con sede en Nueva York y Múnich. De igual modo, comparte el mismo deseo de María Corina por una Venezuela libre.

Lamentablemente, hace ya dos años que madre e hija no pueden abrazarse, al haberse intensificado la represión tras las elecciones primarias que ganó María Corina. De hecho, su presencia en los Premios Nobel va más allá de recibir un mero galardón, sino que cobra un nuevo significado después de tanto tiempo.

María Corina Machado. (Foto: Gtres)

«El Premio Nobel de la Paz de 2025 se concede a una persona valiente, de firmes principios y profundamente comprometida con la paz: a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad», anunciaban desde la institución. Sin duda, un día cargado de emociones y durante el que María Corina y su hija por fin podrán cumplir su sueño de estar juntas, aunque sea por unas horas.