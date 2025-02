Maribel Verdú y Leonor Watling son las grandes protagonistas de los Premios Goya 2025. Ambas actrices han sido elegidas para presentar la gala en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Verdú explicó que comparten una bonita amistad y tienen «la misma energía y entendemos este oficio de la misma forma, no como un juego». Señaló que buscan «disfrutar» de su papel como presentadoras y «hacer que la gente que nos vea también disfrute, se entretenga y pase un buen rato. Vamos a poner todo nuestro amor en esta noche tan especial. Ojalá lo consigamos».

Maribel Verdú y Leonor Watling. (Foto: Gtres)

Maribel Verdú puede presumir de tener dos premios Goya en casa que avalan su brillante trayectoria profesional, que le ha llevado a estar nominada en once ocasiones. El primer cabezón fue gracias a Siete mesas de billar francés, una película dirigida por Gracia Querejeta con la que se llevó el premio a mejor actriz protagonista, la misma categoría en la que fue galardonada de nuevo por Blancanieves, cinco años después. Debutó a los 15 en la película 27 horas, y a sus 54 años confiesa que ahí empezó su miedo a que no la volvieran a llamar: «Empiezo el año pensando que es el último. Es cruel, pero en una mujer que se dedica a lo que me dedico, esa duda te asalta en cuanto cumples una edad. Y más en mi caso que he sido, por así decirlo, de las guapas. Pero pasa un año y otro y otro, y me siguen llamando».

Ha trabajado en más de 70 películas. (Foto: Gtres)

Su vida personal

Maribel Verdú confesó en el programa de Jesús Calleja que había sufrido acoso sexual. «No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades. Yo tuve que llegar a denunciarlo. Lo sabe la gente que lo tiene que saber pero no España entera», explicó sin desvelar el nombre del agresor. La madrileña procura mantener su vida íntima lejos del foco mediático aunque se conocen algunos de sus grandes amores.

Maribel Verdú. (Foto: Gtres)

Mantuvo una sonada relación con el director Antonio Giménez-Rico cuando ella tenía 17 años y él, 50. Posteriormente, ocupó su corazón el operador de cámara Pablo Hernández, aunque a día de hoy es feliz junto a Pedro Larrañaga, con el que ya suma 25 años de matrimonio. La pareja se coincidió en 1999 la serie Canguros, donde la actriz compartía escena con Luis Merlo, hermano de su actual marido.

Maribel Verdú y Pedro Larrañaga. (Foto: Gtres)

Maribel y Pedro pasaron por el altar el 2 de septiembre de 1999 ante 125 invitados. La madrileña ha explicado que el éxito de su matrimonio viene de «la suerte de encontrar a la persona que va contigo. Es quererte, es desearte, es reírte con esa persona, no faltarte nunca el respeto y fundamentalmente admirar y no entrar en competiciones. Nosotros jamás hemos estado 15 días sin vernos. Es una regla que nos pusimos desde el principio».