Viernes Deluxe | Amador Mohedano desvela qué es lo que le cuesta perdonar a Rocío Carrasco

Amador Mohedano, vestido con un sombrero blanco, se ha sentado junto a Jorge Javier Vázquez en ‘Viernes Deluxe’ para responder a su sobrina, Rocío Carrasco, y dar su versión de los hechos. «He visto la docuserie de mi sobrina de principio a fin. Ninguno de la familia sabíamos nada de todo eso», ha comenzado diciendo el hermano de ‘La más grande’, que ha asegurado que ni él ni otros miembros de la familia sabían por lo que la empresaria ha pasado. «Yo sabía que se habían separado y que había habido problemas, pero se pierde la relación con Antonio David y como Rocío no contesta, son los niños los que me han dicho que quieren estar con su padre. Yo a ella le preguntaba y ella no podía ni hablar, salía llorando y teníamos que dejar el tema. No nos merecemos que ella nos haya dejado de lado de esa manera. No tiene relación con sus hijos, sus hermanos, los Mohedano, sus primos… Está desaparecida en combate», ha comenzado explicando, sin necesidad de presentaciones.

«No se entiende que no tenga una relación con nosotros, su familia, que la hemos criado. Quizás no se siente capaz, pero tendría que haber un motivo gordo para decir que no quiere saber nada de su familia, pero aquí no ha pasado nada de eso», ha continuado sobre el mismo asunto y es que, a día de hoy, Amador no se explica qué pudo pasar. Debido a esta separación, el que fuera mánager de la Jurado tampoco sabía del intento autolítico de su sobrina. «He visto todos los capítulos de la serie y me he quedado sorprendido con todo. No sabíamos que se había intentado quitar la vida, cuando lo dijo ella me tembló el cuerpo entero… Estoy convencido de que si la llamo no se pondría. La llamé en su momento. Después de la serie no lo he hecho porque temo que no me coja el teléfono como ha hecho otras veces».

Un episodio que todavía le afecta

Si bien Amador Mohedano ha asegurado que ha logrado pasar página con casi todo lo que ha sucedido en estos años, hay un episodio que todavía no puede olvidar: el especial que protagonizó su hermana en Televisión Española poco antes de morir, ‘Rocío siempre’ y que no organizó él. «Falta cuando pasaron por encima mía en mi trabajo y jugaron con el pan de mis hijos. Eso me mató», ha afirmado. «No estaba ensayado, era una orquesta nueva. Ella estaba fatal, tenía dolores», ha recordado sobre aquel momento.

«Imagino que Rocío y Fidel lo hicieron por dinero, porque ellos nunca habían tenido nada que ver con la carrera de Rocío Jurado. Sería por dinero o por pegarme una patada», ha reconocido el exmánager, que además ha querido matizar que, fallecida su hermana, su relación con Rociíto seguía siendo buena. A pesar de todo, su sobrina le debería algo de dinero generado en el especial. «Hay una parte de liquidación que no he visto. Yo tenía un porcentaje. Sé que una parte se liquidó, pero no el total», ha dicho, desvelando que por aquel trabajo Jurado podría haber cobrado unos 100 millones de pesetas, es decir, 600.000 euros.

A pesar de todo, Rocío Jurado volvió a prestar su voz, aunque según su hermano ya se imaginaba que ese sería su último concierto. «A Houston la llevamos como un palo ardiendo, para intentarlo todo. Pero no pudimos».

¿Qué pasará en la segunda parte de la docuserie?

Este otoño, Rocío Carrasco vuelve a la televisión con la segunda parte de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’, donde contará porqué decidió cortar lazos con su familia materna. «A ver qué pasa en otoño», ha sido la respuesta de Amador, que ha asegurado no saber a qué se puede referir, pues él nunca engañó a su hermana. «La culpa de que la familia no esté unida es de Rocío Carrasco», ha afirmado.

Además, ha aprovechado para recordar que su sobrina no quería que Ortega Cano apareciese en la ‘tv movie’ sobre Rocío Jurado, algo que no entiende. Ha sido entonces cuando el presentador le ha dicho que, según él ha escuchado, si saliera a la luz el diario que escribió Jurado, tanto él como su hermana Gloria «vas a llorar mucho por tu hermana». «No me digas eso, no me lo creo, Jorge», le ha espetado. Además, Amador ha contado que nunca vio a su hermana escribir un diario, por lo que le extraña que exista un documento así. «Rocío los libros se los leía todos, los devoraba, pero nunca la he visto escribir algo así. Pero claro, yo me iba a mi casa y ella podría… No sé, pero no me lo creo que haya cosas con dobleces».