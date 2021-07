Antonio David Flores vs Rocío Carrasco: la estocada definitiva

La historia ha dado un giro de 180 grados. Antonio David Flores entró a la casa de ‘Gran Hermano VIP 7’ en 2019, y cuando salió se convirtió en colaborador habitual de ‘Sálvame’. Una noticia que le hizo especial ilusión tras estar alejado del medio durante algunos años. Sin embargo, nada hacía presagiar lo que pasaría después. El pasado mes de marzo, durante una de las tardes en las que el exguardia civil se encontraba en el citado formato, anunciaron el regreso de Rocío Carrasco. Algo insólito, pues la hija de Rocío Jurado iba a romper su silencio después de estar más de dos décadas en un segundo plano.

La docu-serie de‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ hizo tambalear los cimientos de Mediaset con el testimonio de Rociíto. Después de la emisión del primer capítulo, Carlota Corredera anunció en pleno directo el despido fulminante del padre de Rocío Flores. “`Sálvame’ anuncia hoy 22 de marzo de 2021 el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión, así como con la productora la ‘Fábrica de la Tele’. Mediaset, ha hecho extensiva esta medida al resto de programas del grupo audiovisual. Queríamos arrancar así esta tarde con esta decisión”, dijo la presentadora por aquel entonces.

Durante la primera entrevista que concedió a través del canal de Youtube CadenaJuanjoVlog, Antonio David expresó sobre este episodio que: “Me enteré cinco minutos antes de que todos vosotros. Me mandaron la escaleta de trabajo. Yo tenía mi billete de Málaga a Madrid, y a través de mi representante me explican esta situación, y me dicen ‘oye espera que hay un problema… no sé si vendrás hoy o mañana’. Pasa un rato y sigo a la espera de poder ir a trabajar, y me entero de que me despiden en televisión”.

Fue el viernes 2 de julio cuando Jorge Javier Vázquez anunció en el ‘Deluxe’ que Rocío Carrasco Sería el lunes 5 la gran protagonista de la emisión. Así fue, porque la hija de ‘La más grande’ reveló que a partir de ahora sería la ‘defensora de la audiencia’. “No voy a estar solo para el espectador que se sienta ofendido con algo. No solo para eso. Vamos a darle cabida a aquellos espectadores que son conocidos y famosos y se han encontrado, o encuentran, en una situación parecida a la mía. De los que se dicen cosas que no son y son fácilmente demostrables. Pongo mi teléfono a su disposición. Me pueden contar lo que quieran”, expresó emocionada.

Primeras palabras de Rocío Flores tras el debut de su madre en ‘Sálvame’

Rocío Flores acudió a ‘El Programa del Verano’ donde colabora de manera habitual. Fue en el citado espacio donde se pronunció sobre el debut de su progenitora. «No me quiero ver en la tesitura de que cada vez que salgan declaraciones tenga que hacer algún tipo de comentario», expresó con los ojos vidriosos. «Estoy cansada de este tema y bastante mal lo estoy pasando», añadió.