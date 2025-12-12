Datos exclusivos: la verdad sobre la polémica alrededor de la felicitación navideña de Casa Real, ¿hay IA?

Como viene siendo habitual en estas fechas tan señaladas, la familia real hace llegar su habitual felicitación navideña. Tanto por parte de los Reyes Letizia y Felipe, como de Don Juan Carlos y Doña Sofía, quienes han optado por darle un giro a su clásico Christmas de este año. En el caso de los Reyes, se han sumado al resto de Casas Reales a la hora de felicitarnos la Navidad con un posado familiar. En este caso, con una imagen de Letizia y Felipe junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, durante su visita a la localidad asturiana de Valdesoto. Una instantánea inédita que ha generado bastante controversia, puesto que muchos apuntan al posible uso de IA o retoques para mejorar su apariencia. En la misma, podemos ver a los monarcas sentados en un banco de piedra, con Letizia y Leonor en primer plano, acaparando todo el protagonismo, mientras que el Rey Felipe y la infanta Sofía permanecen detrás de ellas de pie y abrazados.

El posado de los Reyes para su felicitación navideña. (Foto: Gtres)

Desde Zarzuela, dejan muy claro el motivo por el que se ha escogido esta foto en concreto. Y es que aseguran que es «un ejemplo y reconocimiento a los municipios pequeños, a sus comarcas ganaderas y agrícolas, y a sus parajes naturales».

El misterio detrás de la felicitación navideña de los Reyes: ¿Hay IA?

En cuanto al misterio que apunta al uso de IA o Photoshop en dicha felicitación, fuentes fiables han confirmado a LOOK que «no se ha utilizado IA en la toma o la edición de la imagen». Ni en la de los Reyes Letizia y Felipe, ni en la compartida por Don Juan Carlos y Doña Sofía. Es más, este portal ha podido conocer detalles desconocidos sobre la fotografía. Y es que según aseguran a este digital fuentes de toda solvencia, «la foto está hecha al natural, con una cámara que tiene muchos megas. Los únicos retoques son levemente el color y el encuadre, ya que se ha quitado aire de los lados. No hay siquiera edición en el pelo de los Reyes y sus hijas. Está prácticamente tal y como se hizo, con un mínimo retoque habitual en las imágenes que se distribuyen».

Los Reyes y sus hijas durante la visita a Valdesoto. (Foto: Gtres)

Por otra parte, cabe destacar el hecho de que los eméritos han abandonado el uso de fotografías que representan una Navidad mucho más tradicional con escenas del Nacimiento del Niño Jesús; como el Retablo de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo (en 2024) o La adoración de los pastores, obra del pintor español Murillo (en 2023), para dar paso a una adorable imagen de sus mascotas. Concretamente, se trata de dos cocker spaniel negros, dos schnauzer miniatura blancos y, el más pequeño de todos, un peekapoo. De hecho, da la casualidad de que es la primera vez que vemos una foto de ellos. Los cinco perros posan muy tranquilos junto al árbol de Navidad, en una instantánea que habría sido tomada en la residencia de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela. En el interior de la postal puede leerse: «Feliz Navidad y próspero Año Nuevo».

La felicitación de los Reyes Juan Carlos y Sofía. (Foto: Casa Real)

Polémica con el uso de Photoshop

Esta no es la primera vez tampoco que el uso de la edición ha estado presente en este tipo de felicitaciones. Y es que ya en 2005 se generaba una gran polémica a raíz de la imagen familiar que compartían Juan Carlos y Sofía, en la que aparecían junto a sus nietos y donde el uso de Photoshop se hacía más que evidente. En aquel momento, su intención era la de reunir a todos sus nietos para su felicitación, pero parece que no encontraron el momento y por ello, -tal y como supimos después-, la Reina Sofía optaba por hacer un montaje en el que el uso de las herramientas de edición resultaba bastante evidente, dando pie a todo tipo de comentarios al respecto.