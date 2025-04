Es un hecho, Isa Pantoja ha cambiado de barco. Pero su salida de Telecinco no ha sido un arrebato y, tal y como ha podido saber LOOK, las negociaciones para su fichaje por TVE no han sido fáciles. Tras años en Mediaset, el precio que puso la hija de Isabel Pantoja para salir de la que había sido su casa desde su debut en televisión no fue bajo. Para volver a compartir espacio con los que fueran sus colegas de cadena en tiempos de Sálvame, la colaboradora le apretó las cuerdas a José Pablo López, el directivo de la cadena pública que ha luchado por su fichaje, y más allá de cerrar una incorporación tardía -lo hará semanas después de dar a luz a su bebé-, este digital puede confirmar que Isa ha negociado un gran sueldo y la participación en dos de los concursos estrellas de la cadena: MasterChef Celebrity y Bake Off: Famosos al horno.

Isa Pantoja no se ha ido sin dar opción a réplica, pero desde TVE se ha tomado su fichaje como el de un talismán clave, y finalmente le hicieron una oferta que no pudo rechazar. Más allá de los ingresos mensuales que se ha asegurado, la que fuera novia de Omar Montes cumplirá así uno de sus sueños, dedicándose a cocinar ante las cámaras. Una pasión conocida por cualquiera que le siga en redes, ya que es habitual verla presumir de los platos que prepara, generalmente recetas tradicionales que tal y como ha comentado alguna vez, ha aprendido tras años y años viendo a su famosa madre a los fogones en la versión más familiar y menos conocida de Isabel Pantoja.

Isa Pantoja en un evento. (Foto: Gtres)

Más allá de su figura, Isa es la voz de uno de los clanes más potentes de la crónica social de nuestro país. Hija de Isabel, prima de Anabel y hermana de Kiko Rivera, la actualidad de su familia ocupa portadas de revistas y horas de televisión desde antes de que ella llegase a nuestro país adoptada por su madre. Además, la confirmación de su fichaje hace que cobre fuerza el de su prima Anabel, otra habitual de Telecinco cuyo nombre ya suena con fuerza como posible sorpresa para el estreno de La Familia de la tele, más aún desde que se ausentase de la espectacular despedida de soltera de su íntima amiga, Susana Bicho.