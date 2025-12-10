El dardo del hijo de María Jiménez a su padre, Pepe Sancho: "Lo importante es perdonar"

Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez y Pepe Sancho, ha sorprendido con una conmovedora publicación en la que ha recordado algunos de los mejores momentos que vivió junto a sus padres. En la instantánea, correspondiente a 1999, podemos ver al actor y a la cantante dándose un tierno beso al atardecer. De ese modo, Sancho demuestra que no le guarda ningún tipo de rencor a su padre, e incluso apela a la necesidad de perdonar para seguir adelante.

«Corría el año 1999 cuando yo escuchaba este disco 19 días y 500 noches que le mandó Joaquín Sabina a casa a mi madre para que buscase temas para su propio disco», detalla junto a dicha imagen.

María Jiménez y Pepe Sancho. (Foto: Gtres)

«Ahora me recuerda tanto a verlos pasear por el jardín de la casa de Madrid, enamorados y como siempre luchando por salir adelante en sus propias vidas y por sacar a su hijo y casa adelante», enuncia. «¡Vivan María Jiménez y Pepe Sancho!, porque yo soy de María Jiménez y de Pepe Sancho», concluye. «PD: He querido compartir esta foto en Chiclana porque creo que lo más importante es saber perdonar a un padre aunque te deje la legítima…»

La historia de María Jiménez y Pepe Sancho estuvo repleta de idas y venidas, con continuas rupturas y reconciliaciones. Es más, llegaron a casarse hasta en tres ocasiones; la primera en julio de 1980, la segunda en febrero de 1987, mientras que la última ya fue simbólica, sin validez legal.

Un intenso romance que terminaba dando paso a una guerra sin fin en los juzgados después de que la artista denunciase al que fuese su marido en 2004 por malos tratos. Jiménez aseguraba que el actor había abusado de ella tanto física como psicológicamente durante los 20 años que estuvieron juntos.

María Jiménez, Pepe Sancho y su hijo Alejandro. (Foto: Gtres)

Una historia de amor repleta de idas y venidas

Una durísima situación que su hijo Alejandro sufrió de cerca: «Ha sido muy doloroso, porque ponerse en medio de dos cañonazos como ellos… Ha sido un infierno», confesaba al respecto durante una entrevista en Telecinco. Sobre todo, porque eso afectó directamente a la imagen que él tenía de su padre. «Para mí fue un mazazo porque yo a mi padre lo tenía idolatrado», reconocía.

Según exponía, lo más duro de todo fue tener que declarar en contra de Sancho delante de un juez. Y no solo eso, sino que incluso pilló en varias ocasiones al actor siéndole infiel a su madre. «Me acuerdo perfectamente de que yo entré en mi casa y vi a una señora con él. Y no una vez, sino varias veces», compartía al respecto. Mientras que, por su parte, Pepe no dudó a la hora de desmentir públicamente a su hijo, lo que generaba todavía más tensión.

María Jiménez y Pepe Sancho. (Foto: Gtres)

Tanto es así, que Alejandro ha llegado a calificarles como los «Brad Pitt y Angelina Jolie a la española». «Han sido una de las parejas más golfas de este país», llegaba a afirmar su hijo.