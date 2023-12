Alejandro Sancho confiesa por qué María Jiménez no tuvo más remedio que romper con Pepe Sancho

Después del testimonio de Ángel Cristo llegó el de Isa Pantoja, más adelante el de Francisco Rivera y ahora contamos con el de Alejandro Sancho, hijo de la famosa cantante María Jiménez.

Por primera vez en la historia de la crónica social, el heredero del artista ha roto su silencio y ha desvelado el motivo por el que María tuvo que separarse de Pepe Sancho. Insiste en que sus padres intentaron reconducir la situación en numerosas ocasiones, pero no tenían una relación sana.

María Jiménez y el padre de su hijo se casaron en tres ocasiones. Su tormentoso pasado ahora está en boca de todos debido a las declaraciones que ha dado Alejandro, quien está cansado de guardar silencio. Sus palabras han superado todas las expectativas. Ángel Cristo dejó el listón muy alto al sincerarse sobre su infancia al lado de Bárbara Rey, pero el nuevo invitado de ¡De Viernes! también ha generado un buen contenido.

Alejandro Sancho en ‘¡De Viernes!’ / Telecinco

La intérprete de Se acabó acusó a Pepe Sancho de malos tratos y su primogénito tuvo que prestar declaración durante el juicio, por eso puede hablar del tema en primera persona. «Mi madre era sabia. Yo creo que finalmente pudo perdonarle. Ella vivía en otro mundo», ha explicado en el programa que Santi Acosta y Beatriz Archidona presentan en Telecinco. Más adelante ha explicado el otro motivo por el que María puso punto y final a su matrimonio.

El motivo: una infidelidad de Pepe Sancho

Alejandro Sancho ha explicado que descubrió una infidelidad de Pepe y no tuvo más remedio que contárselo a María Jiménez. La artista, cansada de soportar atrevimientos que no le hacían feliz, pensó que la única opción era cortar por lo sano. «Cuando presentó el disco de Sabina, mi padre se acostó con una chica. Yo se lo tuve que decir a mi madre», empieza diciendo.

El invitado de Santi Acosta ha reconocido que fue una etapa muy complicada para él. «Me quise apartar. Todo aquello me dio miedo. Yo sé que estoy en medio. Huyo y me voy a Marruecos diez días. No sé por dónde me va a salir mi padre: al final perdí un padre. Yo fui al juzgado con mi madre dos veces con la denuncia de malos tratos. Todo aquello fue horroroso, lo peor que te puede pasar. Fueron ocho o nueve años de verdadero calvario. Yo he sufrido muchísimo con la separación».

María Jiménez y Pepe Sancho / GTRES

Más adelante ha explicado que su infancia estuvo marcada por los maltratos que sufrió María Jiménez. Antes de fallecer, la artista reconoció como consiguió librarse de esta desgracia. En una entrevista aseguró que llegó a apuntar a Pepe Sancho con una pistola y fue la única forma que tuvo de librarse de las peleas, aunque el daño psicológico nunca cesó.

«Odiaba que mi madre cantara»

María Jiménez con su hijo Alejandro / GTRES

María Jiménez disparó muy cerca de Pepe Sancho para que este se diera cuenta de que no estaba dispuesta a seguir aguantando más agresiones. Alejandro Sancho todavía se acuerda de cómo vivió este momento tan complicado. «Yo he vivido con ese disparo años. Tenía siete u ocho años. Yo me fui corriendo porque sabía que lo inevitable iba a pasar. El disparo lo escuché de lejos».

También ha reconocido que nunca estuvo de acuerdo con la exposición mediática de sus padres, de hecho no quería que María se dedicase a la industria del espectáculo. «Odiaba que mi madre cantara, odiaba que mi madre se fuera. Yo me agarraba y gritaba que ella era para mí. Se iba y luego la veías en la tele. Lloras y te apenas ya con cinco o seis años», ha declarado en la parte final de su entrevista en Telecinco