El pasado mes de septiembre fallecía en el Hospital Infanta Luisa de Sevilla a los 73 años María Jiménez, tal y como anunció su hijo Alejandro en un comunicado. Después de velar su cuerpo en la capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento de la ciudad hispalense, sus restos mortales fueron trasladados en un coche de caballos, adornado con coronas florales, que recorrió los lugares más icónicos, donde miles de personas esperaron para mostrar su cariño y respeto a la cantante.

Alejandro Sancho Jiménez en el entierro de su madre / Gtres

Tres meses después de su irreparable pérdida, Alejandro, nacido del matrimonio que formaron Pepe Sancho y María Jiménez se convierte en el nuevo invitado del espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, De Viernes. Formato en el que romperá su silencio.

La tormentosa historia de Pepe Sancho y María Jiménez

El matrimonio formado por María Jiménez y Pepe Sancho acaparó numerosos titulares. Su amor surgió en un restaurante de Madrid en 1978. Una casualidad que marcó los tiempos de una tormentosa historia de amor. Ella ya era una cantante famosa y él triunfaba con Curro Jiménez y lo suyo fue un verdadero flechazo. Por aquel entonces, María ya era madre de una niña, Rocío, nacida de un romance fugaz de juventud, pero eso es algo que, a Pepe, nunca le importó, pues acabó adoptando y dándole sus apellidos. Formaron así una familia, algo que siempre había anhelado la artista.

María Jiménez y Pepe Sancho en una imagen de archivo / Gtres

María y Pepe pasaron por el altar un 1 de julio de 1980, dos años después de que sus caminos se cruzaran. Pese a la importante celebración con la que pusieron el broche de oro a su noviazgo, ese día se produjo una de sus mayores discusiones. «Me formó un escándalo, que yo me quería separar ese mismo día de él. Psicológicamente me volvió loca ese día», contó Jiménez en el documental Lazos de Sangre de TVE. Sin embargo, ambos continuaron juntos y tres años después, en 1983, nació Alejandro, el único hijo en común de la pareja.

Su primera separación

Tan solo doce meses después del nacimiento de Alejandro, el matrimonio se enfrentó a su primera ruptura. Aunque tuvieron que afrontar este difícil episodio una tragedia mayor los volvió a unir de nuevo. Rocío, la hija de la cantante, perdió la vida en un trágico accidente de tráfico y Pepe se convirtió en uno de sus mayores pilares para poder sobrellevar la triste pérdida de la que nunca se recompuso.

María Jiménez y Pepe Sancho en una imagen de archivo / Gtres

Su segunda boda

Con el paso del tiempo volvieron a unir posturas y retomaron sus planes de pareja. Motivo por el que tomaron la decisión de volver a pasar por el altar, por segunda vez, en Costa Rica, el el 27 de febrero de 1987 y con su hijo Alejandro como único testigo. Pese a que la felicidad marcó la tónica de esta reconciliación, poco a poco fue esfumándose. De hecho, María Jiménez llegó a dejar los escenarios y dedicarse, en cuerpo y alma a su familia. «Vivía atormentada. No sabía si era mejor que el padre estuviera en casa o no. Era muy duro vivir al lado de Pepe», declaró María a ¡Hola! en el año 2013.

Su tercer ‘sí, quiero’

Nepal fue el escenario de su tercer enlace. Boda que la misma María Jiménez acabaría calificando como ‘un engaño’. En aquella época, la cantante vivía completamente en un segundo plano y su marido la fue «arrinconando y anulando», tal y como reconoció María en sus memorias, Calla, canalla.

Pese a la situación que atravesaba, María mostró siempre su eterna fortaleza y a principios de los 2000, una colaboración con La cabra mecánica la devolvió al panorama musical. En 2002 anunció su separación. Ya no había vuelta atrás. El desgaste del matrimonio fue la principal causa de su ruptura, pero también las constantes sospechas de infidelidad por parte del actor.

«Yo no lo puedo decir porque no he visto a nadie, pero sé que ha habido cosas. No sé si ha habido una tercera persona… o ha habido varias. No lo sé, pero tampoco lo entiendo. Llegué a decirle que, si estaba enamorado de alguien, que fuera feliz, que no pasaba nada más, pero que no estuviera mareándome de arriba y abajo. Le pedí que me dijera la verdad y estaba dispuesta a perdonarle. Pero él me negó todo», contó María Jiménez a la revista del saludo. Una vez terminó su matrimonio, María Jiménez volvió a recuperar su vida. En 2013, el actor que formó parte del elenco de Cuéntame cómo paso, fallecía víctima de un cáncer.