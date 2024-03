Reyes Monforte, viuda de Pepe Sancho: «Los culpables no son tan culpables…»

Reyes Monforte (49) ha reaparecido gracias a su último reto profesional. La que fuera la última pareja de Pepe Sancho, fallecido el 3 de marzo de 2013 a consecuencia de un cáncer de pulmón, ha presentado su última novela, La condesa maldita, un relato histórico que narra las intrigas que rodearon a Maria Tarnowska. Con motivo de la promoción de este ejemplar se ha sincerado y ha hecho una reflexión cuando menos llamativa sobre la vida. «Mira, yo he aprendido que los culpables no son tan culpables y los inocentes no son siempre tan inocentes», ha indicado en una entrevista publicada en las redes sociales.

Palabras que llegan siete meses después de la muerte de María Jiménez, quien fuera también pareja del actor. Y es que, la historia de amor entre la artista y el intérprete estuvo marcada por las idas y venidas y un tormentoso matrimonio. María y Pepe se conocieron en un restaurante de Madrid en 1978. Ella ya era una cantante famosa y él triunfaba con Curro Jiménez y lo suyo fue un verdadero flechazo. Se casaron el 1 de julio de 1980 tan solo dos años después de conocerse y tal y como contó la cantante en el documental Lazos de Sangre de TVE. Ese día ya tuvieron una de sus mayores discusiones. «Ese día me formó un escándalo, que yo me quería separar ese mismo día de él. Psicológicamente me volvió loca ese día», declaró María. Sin embargo, continuaron juntos y tres años después, en 1983, nació Alejandro, el único hijo en común que tuvo la pareja.

La cantante María Jiménez y el actor Pepe Sancho. / Gtres

Un año después del nacimiento del pequeño, el matrimonio sufrió su primera ruptura. Aunque fueron momentos complicados volvieron a unir sus caminos tras la pérdida de Rocío, hija de la artista, que perdió la vida en un trágico accidente de tráfico. Pepe Sancho se convirtió en un gran apoyo para ella. Decidieron casarse por segunda vez, en Costa Rica, el 27 de febrero de 1987. La pareja volvió a darse el ‘sí, quiero’ una tercera vez en Nepal. Una boda que la propia María Jiménez calificó como «un engaño».

Por aquel entonces, la intérprete de Se acabó vivía en su segundo plano alejada del mundo del espectáculo (que tanto amaba) y su marido la fue «arrinconando y anulando», tal y como reconoció María en sus memorias, Calla, canalla. «Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: vamos a casarnos otra vez. Y yo como una tonta, después de dos carantoñas, le creía», aseguró también en el formato del ente público.

Su última mujer: Reyes Monforte

Testimonio completamente opuesto el de Reyes Monforte, última pareja de Pepe Sancho. Su trayectoria profesional ha estado marcada por su trabajo en la radio, donde durante quince años ha dirigido y presentado distintos programas en diferentes emisoras, entre las que cabe destacar Onda Cero y Punto Radio. La periodista estuvo al lado de su marido hasta el final, cuando falleció hace ya una década. Dieron siempre una imagen de gran.

Reyes Monforte y Pepe Sancho posando en un evento. / Gtres

Reyes Monforte ha relegado siempre a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera privada, pero eso no evitó que hablara, con discreción, sobre su historia de amor con Sancho. Se casó con «el amor de su vida», como ella calificó, en 2006. «Era un ser divertido, culto, inteligente, con el que te reías mucho. Nada que ver con quienes le conocían sólo por sus apariciones en programas del corazón. Él presumía de tener muy buena relación con la prensa seria. Prueba de ella es que su libro se lo presentó Raúl del Pozo y el padrino de nuestra boda fue Luis del Olmo», manifestó la autora de La memoria de la lavanda en una entrevista con Rosa Villacastín, en mayo de 2018.

Fue en esa misma intervención donde contó cómo había nacido su relación: «En el teatro de Mérida, en agosto de 2003. Pepe estaba haciendo Medea y yo estaba con unas amigas en Portugal y fuimos a verle. No sé si fue el escenario, la noche, la voz de Pepe, pero el flechazo fue mutuo. en mi agenda anoté que había conocido al amor de mi vida».