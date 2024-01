María Jiménez falleció el pasado mes de septiembre a los 73 años de edad, en Sevilla, dando comienzo así a la leyenda de la artista y de quienes la rodearon en su larga trayectoria profesional y también personal. Destaca aquí, Alejandro Sancho, el único hijo de la cantante y del actor Pepe Sancho -también fallecido-, de quien en los últimos días se ha dicho que había sido desahuciado. Un hecho que ha desmentido él mismo, este jueves, a través de un comunicado.

«En primer lugar, jamás he sido desahuciado de ningún sitio donde haya vivido, ni judicial ni extrajudicialmente. En segundo lugar, la noticia sitúa esa relación de arrendamiento recientemente, siendo del todo incierto, por cuanto mi último traslado de vivienda se ha producido hará dos años, viviendo desde entonces y hasta la actualidad en otra vivienda también en Toledo. En tercer lugar, y tratándose de la vivienda a la que hacen referencia en la noticia, la relación con los propietarios fue en todo momento cordial y amistosa, sin que en ningún momento se hubiera producido ningún destrozo en la misma», ha dicho Alejandro.

Alejandro Sancho en el funeral de su madre / Gtres

Era el periodista Saúl Ortiz en Fiesta, el programa de Telecinco a los mandos de Emma García, quien sacaba a la luz la supuesta complicada situación de del hijo de María Jiménez y aseguraba, además, que el joven había dejado la casa en cuestión en unas «condiciones deplorables» tras su salida: «Tras mucho tiempo intentándolo por las buenas, los dueños de la casa al final pudieron echarle de la vivienda, y no precisamente por vía judicial», dijo el colaborador para añadir, inmediatamente después, que tras la muerte de María Jiménez, Alejandro se vio sobrepasado por las deudas. «La salida de la casa no fue amistosa, él se atrincheró en la vivienda y no le hacían entrar en razón».

La información de Saúl sorprendía a algunos de los colaboradores del citado programa debido a que Alejandro acababa de conceder una entrevista a ¡De viernes!, el nuevo programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para las noches de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias; que nada hacía presagiar dichas condiciones. Alejandro, es digno de mención aquí, es heredero universal de su madre, de modo que, recientemente, ha recibido las propiedades que María Jiménez tenía hasta el día de su muerte, así como la cuantía económica que poseía. «Tiene una herencia, aunque no es la que pudo haber tenido porque María Jiménez generaba una barbaridad de dinero en su momento y tenía propiedades que perdió», dijo, la periodista Marisa Martín-Blázquez a este respecto también en Fiesta.

Alejandro Sancho y Danae de Castro en el funeral de María Jiménez / Gtres

«Ahora él ha montado un monopolio con la imagen de su madre, con un gran marketing a su nombre: camisas, tazas, carcasas de móviles (…) Todo lo que te puedes imaginar», apuntó, por su parte, Amor Romeira.

La última vez que vimos a Alejandro Sancho fue durante su entrevista en ‘De Viernes’. Antes, su aparición se remontaba al funeral de María Jiménez, que se celebró por las calles de Sevilla y Triana, la ciudad que la vio nacer. Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos de nuestro país, tales como Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo; Tana Rivera; Francisco Rivera y Lourdes Montes; Rafa Almarcha; Manuel Lombo; Silvia Pantoja o María de la Colina, entre otros.