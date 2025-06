Comunicado urgente de Melody sobre su estado de salud: obligada a guardar reposo

Después de los últimos acontecimientos, Melody se ha convertido en una de las grandes protagonistas de nuestra crónica social. El problema que ha tenido con David Broncano en La Revuelta, los resultados de su participación en Eurovisión y la gestión que ha hecho el Gobierno del citado festival han generado un clima de tensión que ha terminado estallando. La artista tenía que asistir a unos importantes premios deportivos, pero en el último momento ha declinado la invitación y ha mandado un comunicado ofreciendo explicaciones.

«Lamentamos informar que la artista Melody no podrá asistir al Gran Premio de Aragón de MotoGP 2025 previsto para hoy, debido a una prescripción médica que le obliga a guardar reposo y evitar desplazamientos y actividades de alta exposición», han comunicado los compañeros que están detrás de la intérprete de Esa Diva.

Más adelante se añade: «Melody y su equipo se han visto obligados a priorizar su salud y bienestar, siguiendo estrictamente las recomendaciones del equipo médico que la atiende». Aseguran que la artista estaba muy ilusionada con este proyecto, pero no ha tenido más remedio que seguir las indicaciones de los especialistas. «Aunque su deseo es formar parte de este evento tan especial, muy particularmente por el cariño que siempre ha recibido del público motero, en esta ocasión no será posible».

Comunicado de Melody. (Foto: Instagram)

Para terminar, han agradecido «profundamente la comprensión de los organizadores, de los medios de comunicación y, sobre todo, de sus seguidores, que siempre le han mostrado un apoyo incondicional. Esperamos que pronto pueda retomar sus compromisos y volver a compartir grandes momentos con vosotros». En el programa Fiesta han anunciado la noticia y seguidamente han explicado que todo está bajo control. Melody simplemente necesita descansar y protegerse de ciertas presiones.

Melody, orgullosa de Eurovisión

Melody está orgullosa de su paso por Basilea. Esa Diva hizo vibrar a España y recibió comentarios muy positivos por parte de los expertos. El problema es que las circunstancias políticas le han posicionado en un lugar complicado. No obstante, la cantante promete que no se arrepiente. Eso sí, si volviera a Eurovisión tendría que ser con una propuesta creada por ella, no se dejaría condicionar por TVE.

Melody durante una rueda de prensa. (Foto: Gtres)

«Eurovisión ha sido una ilusión que he tenido en mi vida. Ha sido muy emocionante, pero ha sido muy duro. En el proceso de Eurovisión, he pensado: mira, me voy. Hay mucha presión», ha confesado en El Hormiguero bastante afectada. También ha destapado las famosas limitaciones que le había impuesto RTVE, grupo que está condicionado por el Gobierno actual. «Yo soy artista independiente, llevo mucho tiempo trabajando por mi cuenta y yo quería las cosas de una manera, el equipo de otra y a veces no me sentía bien», admitía.

Pablo Motos ha querido dejar claro que jamás ha invitado a Melody para molestar a David Broncano. «Quiero subrayar que El Hormiguero ha invitado en los últimos años a todos los candidatos los de Eurovisión. Chanel vino unos días antes del festival, Blanca Paloma estuvo nada más ganar el Benidorm Fest… El año pasado nos pidió TVE que viniera Nebulossa, pero no se sintieron preparados para hacer el programa».