Después de su polémico paso por Eurovisión, Melody ha iniciado su gira de conciertos. El primero de ellos ha sido en Antequera, Málaga, y ha durado dos horas en las que el público se ha mantenido volcado con ella en todo momento. Algo que ha desencadenado la misma actitud en la cantante: «Esta noche estoy con ganas de marcha. No me voy a ir de aquí hasta dejarme los cinco sentidos», ha dicho muy animada por el calor de los seguidores y totalmente entregada a ellos. Durante la actuación, la andaluza ha enviado varios mensajes, como han hecho siempre las grandes divas sobre el escenario. «Hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona y esta canción está hecha no para desunir, criticar o dañar, sino para unir», ha comentado la intérprete refiriéndose a Esa diva, canción con la que se presentó a Eurovisión y que se ha posicionado como todo un himno pese a los malos resultados en el concurso.

«Ahora no cambiemos y lo que veíamos antes, dejemos de querer verlo ahora porque yo sigo siendo la misma de cuando empecé», ha apuntado. Con estas palabras se ha referido a todos aquellos que comenzaron amándola en un principio y que con el transcurso del tiempo han cambiado su actitud al respecto. Algo que los asistentes del evento han sucumbido y han vitoreado con aplausos y gritos. Un gesto que ha emocionado a la artista.

Melody en un concierto. (Foto: Gtres)

También ha aprovechado el inicio de su gira para confesarse ante sus incondicionales. «He pasado días muy duros», ha revelado. Unas horas bajas a causa, en su mayoría, del aluvión de críticas que recibió posteriores a la gala celebrada en Basilea. Muchas, motivadas por su decisión de volar a Málaga para refugiarse en su familia en lugar de a Madrid, donde una comitiva organizada por TVE la esperaba para recibirla como triunfadora, a pesar de su decepcionante 24º puesto.

Melody en un concierto. (Foto: Gtres)

Su lado más familiar

Desde un principio, Melody se ha mostrado como una persona muy unida a su entorno mas cercano. Siempre ha confesado que junto a ellos se siente en paz y que son la mejor medicina para los males, pero también su mayor fuente de energía. Una empuje que necesitaba recuperar tras su paso por el certamen, ya que ha supuesto para ella un gran esfuerzo tanto físico como personal. Uno de los principales motivos por los que todo esto ha sido un cúmulo de emociones ha sido por el hecho de separarse de Cairo, su hijo. Un pequeño que nació en el mes de febrero del año 2024, fruto de la relación que la vocalista mantiene con el deportista Ignacio Batallán.

Melody con su novio Ignacio. (Foto: Instagram)

Su pareja es un hombre muy discreto y dedicado en su totalidad al entrenamiento personal y al voley. Pese a estar constantemente apoyando a Melody y ser uno de sus pilares fundamentales, Batallán ha decidido ocupar un segundo plano en lo referente a la prensa y a los medios de comunicación. Ha blindado su esfera más íntima con el único fin de dejar todo el protagonismo a su pareja y madre de su bebé.