La decisión que ha tomado Melody tras dar a luz a su primer hijo: aumenta la especulación

Melody ha dado a luz a su primer hijo. La cantante andaluza siempre ha sido muy reservada con su vida íntima, pero desde que se quedó embarazada cambió de actitud. Se ha dado cuenta de que es un rostro muy querido, por eso ha compartido muchos datos, aunque hay algo que todavía no ha contado. La artista ha tomado una decisión: no desvelar el nombre de su bebé.

En un primer momento, Melody aseguró que iba a difundir esta información. El único problema era que ni ella ni su pareja tenían claro cómo querían llamar a su primogénito. Sin embargo, el bebé ya ha nacido y la intérprete sevillana sigue manteniendo silencio al respecto. Las especulaciones van en aumento, aunque quizá haya una explicación para todo esto.

El parto de Melody estaba previsto para marzo y se ha adelantado, quizá la cantante todavía no tenía claro el nombre. Lo único que se sabe es que está profundamente ilusionada. «¡Y llegó el gran día!», ha escrito en su cuenta de Instagram. “Me declaro completamente enamorada”.

Melody habló del nombre de su primer hijo

De momento pocos saben cómo ha llamado Melody a su primer hijo. En su día, cuando le preguntaron por el tema, prometió compartilo cuando hubiera tomado una decisión. Sin embargo, el niño ya está aquí y todavía no ha dicho nada. Se ha limitado a recalcar lo feliz que está y lo a gusto que se siente al lado de su bebé. “Te amamos con todo el corazón”, le dicho a través de una bonita publicación.

La autora de El baile de los gorilas siempre ha intentado mantener al margen su esfera privada, pero ha sido muy generosa durante su embarazo. “El nombre tiene un lío brutal. Soy muy sincera y a mí cuando me preguntan soy directa, pero todavía no tengo nombre”, declaró durante una de sus entrevistas. Y es que Melody no ha dejado de trabajar ni ha cancelado ningún compromiso laboral.

La artista de momento no ha revelado el nombre del bebé, aunque sí ha publicado una fotografía. Está más feliz que nunca y quiere compartir su emoción con sus seguidores. Como no podía ser de otra forma, las reacciones no se han hecho esperar y son muchos los rostros conocidos que se han puesto en contacto con ella.

Los famosos se ponen en contacto con Melody

Melody es una persona muy querida y sus compañeros de profesión se lo han demostrado. Algunos cantantes como Nuria Fergó, María Peláe o Rasel le han felicitado por la llegada al mundo de su bebé. Pero no han sido los únicos. El actor Paco León y la presentadora Toñi Moreno, entre otros, también le han mandado un cariñoso mensaje.

El otro misterio del momento

El nombre del bebé no es el único misterio que está sin resolver. Hay otra cosa que los seguidores de la cantante se preguntan con frecuencia: ¿Quién es su compañero sentimental? La artista insiste en que es una persona anónima, por eso no quiere desvelar su identidad en público.

Melody ha optado por proteger a su pareja, aunque cuando ha comunicado el nacimiento del bebé ha hablado en plural para dejar claro que él también está muy feliz.