Carola Escámez, exmujer de Miki Nadal, responde furiosa a las insinuaciones de Helena Aldea

Escámez también enfatizó que la verdadera preocupación debería ser la estabilidad emocional de los menores, no la búsqueda de fama o atención. “No tengo que defenderme de nada, y menos en redes sociales, porque sé quién soy. Los que me conocen y me quieren, que son muchos, lo saben bien como persona, amiga y madre,” subrayó. Además, lanzó un sutil dardo en su comunicado: “Solo pido que el poco tiempo que esas personas pasan con mi hija, sean capaces de ser tan buenas como aparentan en redes sociales y demuestren la madurez que no muestran allí,” concluyó.