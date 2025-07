El vídeo de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio a la salida de la cárcel de Turín en la que se encuentra Pietro Costanzia ha causado un gran revuelo. La pareja viajó hasta Turín para desplazarse hasta las inmediaciones del centro penitenciario en el que está el hermano de Carlo, condenado a 12 años de prisión por intento de homicidio. La hija de Terelu y el primogénito de Mar Flores compartieron en sus redes sociales el motivo por el que acudieron: felicitar a Pietro por su cumpleaños. Sin embargo, lejos de reservarse este episodio, decidieron compartirlo en sus respectivos perfiles sociales, lo que causó una oleada de críticas.

Los compañeros de Vamos a ver de la nieta de María Teresa Campos fueron los primeros que cuestionaron su actitud, además porque Alejandra se defendió contraatacando ya que considera injusta la pena de su cuñado. Mientras que el entorno de la joven ha evitado pronunciarse, quien sí lo ha hecho es una persona muy cercana a Carlo: Diego Matamoros Flores, su primo hermano.

La sorprendente opinión de Diego sobre su primo

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia frente a un espejo. (Foto: RRSS)

Cuando Carlo Costanzia salió a la palestra mediática debido a una entrevista en ¡De viernes! en la que contó sus vivencias y su versión de las polémicas familiares, poco a poco se empezó a conocer más las personas que formaban parte de su entorno. Entonces, se supo que el primogénito de Mar Flores mantenía una estrecha relación con su prima Laura Matamoros que, durante este último año, ha confirmado su cercanía.

Sin embargo, no es así con todos sus primos maternos. Diego Matamoros ha reaparecido ante los medios y, además de actualizar sobre su vida personal, ha sorprendido al comentar que no tiene relación alguna con Carlo a pesar de formar parte de la misma familia. El ex de Marta Riumbau ha desvelado que «no conoce» al hijo de su primo con Alejandra Rubio y ha explicado el por qué: «No se si es una lista negra… No tengo relación. Al no tener relación con mi primo es un poco extraño que me presente para conocer a su hija o a su hijo, Carlo. El tiempo, nos hemos separado, caminos diferentes… Y dejas de tener relación. Con todos no. Con Mar si coincido, nos mandamos mensajes en Navidad, por el cumpleaños… Lo normal».

Diego y Laura Matamoros, en fotomontaje de LOOK / Gtres

Sin embargo, el hijo de Kiko Matamoros y Marián Flores sí que era conocedor del vídeo de su primo y de la colaboradora televisiva en la cárcel de Turín. Ante la pregunta de la reportera, el creador de contenidos no ha podido contener la risa. Una prueba que demuestra que era conocedor de esta polémica: «Me parece un cuadro de Picasso. Pero no se, es que tampoco quiero ir a degüello. Es mi primo, es Alejandra y son los que deciden sus errores ya ciertos. Yo no lo haría evidentemente por el tema tan complicado que hay detrás».