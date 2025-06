Los hermanos de Carlo Costanzia afrontan uno de los días más difíciles de sus vidas. Pietro y Rocco han sido condenados a 12 y 8 años de cárcel por intento de homicidio. Ha sido el tribunal de Turín el que ha hecho pública la sentencia a los familiares del novio de Alejandra Rubio. La pena más dura ha sido sin duda para sus hermanos, mientras que Zahara -la ex pareja de Pietro- a 10 meses de cárcel. Por su parte, el padre de los acusados, Carlo Costanzia di Costigliole, ha sido absuelto del delito de falsedad documental por el que se le imputaba.

A punto de cumplirse un año y medio de esta trama, lo cierto es que hasta entonces los jóvenes no habían protagonizado ninguna polémica y dedicaban su vida a sus estudios y, por ende, a estar en el anonimato. Ahora sus vidas han cambiado radicalmente ya que nunca tendrán esa privacidad que tuvieron antes de su condena.

Así son Pietro y Rocco, los hermanos de Carlo Costanzia

Desde marzo del 2024, hasta día de hoy, los hijos pequeños de Carlo Costanzia di Costigliole han permanecido en prisión provisional por intentar asesinar tras atacar a machetazos a un joven en Turín. Aunque los jóvenes en todo momento han tratado de justificar que su finalidad solo era darle un susto, lo cierto es que finalmente la justicia italiana les ha condenado con penas de cárcel que superan los 10 años (menos Rocco que, al ser cómplice son 8).

Carlo Costanzia, con sus hermanos Rocco y Pietro. (Foto: Redes Sociales)

Durante todo este tiempo su hermano mayor, Carlo Costanzia, los ha defendido a capa y espada tanto en redes sociales como en los platós de televisión. Una prueba que demuestra que, a pesar de las polémicas y escándalos, la relación entre los hermanos es intacta. De hecho, al primogénito de Mar Flores le preocupó en enero del año pasado -dos meses antes de su entrada en prisión preventiva- el ejemplo que daba a sus hermanos (por parte de madre y por parte de padre): «No es fácil sentirse un ejemplo teniendo el recorrido que he tenido yo y menos para mis hermanos. Me hubiese encantado darle otro ejemplo que no sea el mío. Pero también me incomoda mucho que ellos, a raíz de esto, sufran, que salgan estas cosa en la tele y que ellos puedan verlo y puedan sufrir. Me incomoda no sentirme la persona que debería ser para ellos».

Zahara Bao y Pietro Costanzia. (Foto: Redes).

Hasta que se dio el intento de asesinato, los hermanos paternos de Carlo Costanzia parecían estar al margen de las polémicas y viviendo una vida alejada de los escándalos. Pietro, condenado a más de diez años, nació en Milán en el 2000 (por lo que actualmente tiene 25 años, casi la misma edad que su cuñada, Alejandra Rubio) y posteriormente se mudó a Turín, al igual que muchos de sus familiares. Sin embargo, al cumplir la mayoría de edad, el benjamín se trasladó a Barcelona para estudiar marketing -aunque en redes sociales (donde se hacía llamar ‘El Santo’) no ha hecho uso de sus conocimientos ya que no es el más activo de los hermanos-.

Rocco Costanzia, en una imagen de archivo. (Foto: Instagram)

Rocco, condenado a 8 años de prisión, a diferencia de sus hermanos, ha sido mucho más activo en redes sociales. El joven, que también está implicado en este intento de homicidio, tiene también un amplio currículum ya que estudió Negocios Internacionales y habla hasta cinco idiomas.