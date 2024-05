Los frentes abiertos de Carlo Costanzia di Costigliole

Entrevista bomba la que emitirá el programa ¡De viernes! esta misma noche a las 22:00 horas en Telecinco. Además de la visita de Ángel Cristo Jr., el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona recibirá también a Carlo Costanzia di Costigliole, quien ha guardado silencio prácticamente durante cerca de 20 años.

El que fuera pareja de Mar Flores abordará en unas horas cada uno de los frentes que tiene abiertos actualmente, que tienen que ver con sus hijos y la modelo.

Su relación con Mar Flores

Durante muchos años, la vida tanto personal como profesional de Mar Flores llamó la atención de la crónica social. No solo fue una de las modelos más cotizadas de los años 90, sino que también se convirtió en un rostro habitual de la televisión. Además, su pasado amoroso también la colocó en la primera plana mediática. Fue a principios de esa década, cuando la maniquí se enamoró de Carlo Costanzia di Costiglioli y, es que, en apenas seis meses después de conocerse se dieron el ‘sí, quiero’. Pocos meses después nació su hijo Carlo.

Sin embargo, lo que parecía una relación idílica se fue deteriorando cada vez más rápido y el divorcio fue el resultado de una traumática ruptura que sonó con fuerza en el papel cuché. De hecho, tal fue el revuelo causado y el enfado de Mar, que incluso decidió hablar al respecto de su separación.

Carlo Costanzia padre con Mar Flores. (Foto: Gtres)

«Los problemas empezaron pronto. Él tenía unos celos tremendos por cualquier cosa. Yo me pasaba todo el día en casa. Él comenzaba a no llegar por las noches. Le dije que era absurdo que me hubiera ido a vivir con él para luego estar siempre sola. Así comenzaron las broncas entre nosotros. Unas broncas que cada vez iban a más. Yo participaba de ellas. Pienso que él sacó de mí esa parte oculta. Yo no quería aquello», contó Mar en una entrevista concedida a El Mundo.

Mar Flores en el estreno de ‘Napoleón’. (Foto: Gtres)

«Me di cuenta de que él era un hombre violento, así que me volví a casa de mis padres. Comenzó a llamar por teléfono sin parar. Algunas llamadas duraban desde las doce de la noche hasta las tres de la mañana. Yo era terriblemente infeliz. Me pasaba el día llorando sin ningún motivo. Tenía ataques agudos de ansiedad. Él se las arreglaba para mandarme flores y más flores. Tengo que reconocer algo terrible. No he estado jamás enamorada de nadie como de ese hombre. Era una pasión ciega», añadió sobre cómo había sido su relación. La separación y el posterior divorcio se tornó en una guerra mediática y judicial entre la modelo y el que había sido su pareja.

Carlo Costanzia hijo

Carlo Costanzia hijo se ha convertido en los últimos meses en uno de los protagonistas dela crónica social de nuestro país. Además de su romance con Alejandra Rubio, hijo de Terelu Campos, el actor está cumpliendo las medidas impuestas por la justicia.

Carlo Costanzia en Madrid. (Foto: Gtres)

Carlo Costanzia atraviesa una situación particular y, es que el pasado mes de junio se conoció que el actor había sido condenado a 21 meses de prisión por un delito de estafa continuado. Tras la sentencia, el hijo de Mar Flores cumple condena en el centro de inserción social Josefina Aldecoa, perteneciente al complejo penitenciario de Navalcarnero, en Madrid.

Además, el intérprete también se sentó hace semanas en el mismo formato que ahora vista su padre. «Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz. He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre», llegó a decir. Declaraciones que, como fue de esperar, lo colocaron en el ojo del huracán.

Pietro y Rocco en la cárcel

Por otro lado, Carlo Costanzia di Costigliole también deberá afrontar las cuestiones relacionadas con sus otros dos hijos, Pietro y Rocco, nacidos de una relación ajena a Mar Flores.

Y es que, el pasado mes de marzo, salió a la luz que los dos hermanos están acusados por intento de asesinato tras atacar a machetazos a un joven en Turín. Por ello, permanecen en prisión provisional hasta que se esclarezcan los hechos de lo que ocurrió. Se cree que el móvil fue un ataque de celos, ya que la víctima habría mostrado fotos explícitas a la novia de Pietro semanas atrás.