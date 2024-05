Alejandra Rubio se sincera sobre su primer encuentro con Mar Flores

Carlo Costanzia afirmó en su última entrevista en el programa ¡De viernes!, en Telecinco, que aunque él ya conoce a la madre de su actual pareja sentimental, Terelu Campos, Alejandra Rubio aún no había tenido la oportunidad de coincidir con su madre, Mar Flores. Sin embargo, habría sido este pasado fin de semana cuando ambas se habrían conocido, por fin, en la terraza de un céntrico restaurante de Madrid. «Se abrazan, se besan. El encuentro es muy amigable y hay muy buen rollo. Están durante una hora juntos, delante de todo el mundo», ha trascendido.

Alejandra Rubio, ha acudido este lunes a su puesto de colaboradora habitual en Así es la vida. Allí, la televisiva ha confirmado dicha información y desvelado, además, que su encuentro con la modelo y empresaria fue cuando menos casual. «Sí, fue por casualidad», ha comentado la hija de Terelu Campos antes de quejarse de la trascendencia mediática y protagonistmo que ha tomado el momento en cuestión en la crónica social de nuestro país. «No nos da tiempo a nada, todo sale, yo no me esperaba que lo contaran, pero fue fenomenal. Es guapísima», ha dicho.

La joven ha explicado que no fue «una quedada» sino que iba con Carlo y los dos coincidieron con Mar Flores en el mismo sitio: «Yo llevo muy bien estas cosas, es verdad que impone», ha señalado. Unas palabras para las que la presentadora del citado programa, Sandra Barneda, ha apreciado que lo sucedido supone un escalón más en la relación de la pareja casi tres meses después de conocerse. «¿La cosa entonces va enserio?», ha espetado Barneda. «¿Qué más hay que demostrar?», ha respondido, tajante, Alejandra.

Fue a comienzos del pasado mes de febrero cuando la revista Semana llevó a su portada la primera imágen de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose y disfrutando de una velada de lo más romántica en un restaurante de la capital, lo que confirmó su idilio. Entonces, el intérprete de Toy Boy llevaba, cabe recordar, varias semanas en primera línea mediática por sus sonadas declaraciones sobre su dura infancia y la ausencia de sus progenitores en esta etapa de su vida. «Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz. He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre», llegó a decir el joven.

Primera palabras de Mar Flores tras su encuentro con Alejandra Rubio

Al tiempo que Alejandra Rubio se ha pronunciado sobre su encuentro con Mar Flores en Así es la vida, la natural de Madrid ha hecho lo propio con las cámaras de Gtres. Flores ha atendido a la prensa durante un paseo por las calles de Madrid y, preguntada expresamente por Alejandra Rubio, ha confesado que está «encantada». «Mi hijo está muy contento, sí tuve el placer de conocerla. Todo Fenomenal. Me ha encantado verlos, están muy felices. Es una cosa natural y estoy encantada», han sido sus palabras.

Sobre su relación con Terelu Campos, quien sería ahora su consuegra, Mar Flores ha evitado pronunciarse. La televisiva se ha limitado a defender su idea de que «estoy feliz de ver a mi hijo bien y eso es todo lo que te puedo decir».