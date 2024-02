Mar Flores reaparece tras su separación y el nuevo romance de su hijo

Son tiempos convulsos para Mar Flores. La modelo se ha posicionado en el centro del huracán mediático tras ser protagonista de dos inesperadas noticias que ha vuelto a generar un gran interés en su familia y en su persona. La primera es el reportaje publicado por una conocida revista del país donde aparece su hijo, Carlo Costanzia, besándose apasionadamente por las calles de Madrid con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Una pareja que ha sorprendido a propios y extraños y que ha puesto de manifiesto la relación entre madre e hijo y el conocimiento de la mencionada sobre este romance.

Por otro lado, la situación sentimental de Mar Flores también se ha colocado en el punto de mira tras la reflexión que compartió en Instagram con sus seguidores, donde confirmaba su ruptura con Elias Sacal: «Los solteros también somos felices. Feliz San Valentín», escribía.

Sin embargo, en vez de esconderse, Mar Flores ha reaparecido públicamente en medio de todo este vendaval mediático. Lo ha hecho en la presentación de la nueva colección Geox de Mónica y Penélope Cruz, donde ha atendido a los reporteros encargados de cubrir el evento y ha pronunciado sus primeras palabras tras lo ocurrido (explicado líneas más arriba). «Me encuentro fenomenal», comenzaba a decir. Aprovechando su interacción con la prensa, invitaba a todo el mundo a ver el nuevo programa de El Desafío que se emitirá este viernes, donde se verá la prueba de apnea que realizó y que ella misma define como «divina».

«No voy a hacer ningún comentario y además os pido que no digáis que he hecho ningún comentario. Porque no comento sobre mi hijo ni mi familia», manifestaba, haciendo hincapié en que no hablará de nada que no sea ningún aspecto suyo. No obstante, cuando le preguntaban sobre su recién soltería, Mar tampoco contestaba, haciendo gala del hermetismo por el que ha optado ante el revuelo social en el que está sometida desde hace tan solo unos días.

Las duras declaraciones de Carlo Costanzia en su última entrevista: otro varapalo para Mar Flores

A estas dos inesperadas noticias hay que sumarle la polémica entrevista que realizó Carlo Costanzia en el programa ¡De viernes!, donde habló largo y tendido de los capítulos más duros de su vida, entre los que mencionaba la dura infancia que vivió y las adicciones a las que se ha tenido que enfrentar a lo largo de todos estos años: «A los 18 años mi padre ya no sabía que hacer conmigo porque volvía a casa del revés todo los días.[…] He tenido varios intentos de suicidio pero sin ser consciente. Quería consumir hasta reventar», confesaba.

Como era de esperar, nada más escuchar el testimonio del cantante, la opinión de Mar Flores fue la más buscada de momento pero, lejos de pronunciarse, la modelo prefirió quedarse en un segundo plano y, a día de hoy, continúa guardando silencio.