Mar Flores no ha celebrado el día de San Valentían como esperaba. O sí. La modelo, que en las últimas horas ha vuelto a las primeras filas de la crónica social a razón de las imágenes de su hijo, Carlo Costanzia, besándose con Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, en un centro comercial de Madrid; ha aprovechado el día de los enamorados para actualizar su situación sentimental. Y ¡Sorpresa! Está soltera.

Ha sido hace escasas horas cuando, a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de doscientos mil seguidores, Mar Flores ha anunciado su ruptura con Elías Sacal, el empresario mexicano a quien conoció en 2016. La madre de Carlo Costanzia ha compartido una publicación que hacía referencia al día de San Valentín, y en la que se podía leer lo sigueinte: «Febrero 14. Que hoy todo el amor que das encuentre un millón de formas de volver a ti». Sobre esta imagen, la televisiva ha escrito su propio mensaje. «No hace falta tener pareja para dar y recibir amor. Los solteros también somos felices. Feliz San Valentín», ha expresado. Flores ha acompañando sus palabras de dos emoticonos, uno guiñando un ojo y otro lanzando un beso.

Stories de Instagram de Mar Flores / Redes Sociales

Mar Flores y Elías Sacal se conocieron en 2016, después de que ella rompiera su matrimonio con Javier Merino, con quien llevaba casada más de una década años y tiene cuatro hijos en común -Mauro Merino, Darío Merino, Beltrán Merino y Bruno Merino-; y lo cierto es que desde entonces, ambos han mantenido una relación repleta de altibajos, rupturas y reconciliaciones. La última, sin ir más lejos, se produjo en abril de 2022. Entonces, pese a que no trascendieron los motivos que habían llevado a uno y otro a separar sus caminos, Mar aseguró que cerraba las puertas a una nueva reconciliación con el empresario mexicano que finalmente sí se dio. «Hasta que la vida no me ponga delante a una persona que me valore y que me deje ser yo, prefiero estar sola. Me gusta ser independiente, necesito trabajar y compartir el tiempo con mi familia», dijo.

La última vez que vimos junta a la pareja fue el pasado mes de diciembre. Mar y Elías pasaron los últimos días del año, aislados de los medios de comunicación y curiosos, en la isla de Saint-Barthélemy, situada en el conglomerado de las Antillas Francesas. Un viaje que tuvo fines solidarios, ya que los dos asistieron a la gala benéfica One, que tiene como objetivo recaudar fondos para distintas causas sociales como fomentar proyectos educativos para niños de la zona y también el cuidado y la protección de las áreas verdes y océanos.

Mar Flores y Elías Sacal en un evento benéfico / Gtres

Mar Flores, ajena al idilio de su hijo con Alejandra Rubio

La confirmación de la ruptura de Mar Flores y Elías Sacal ha llegado el mismo día en que la modelo se ha enterado del romance de su hijo con Alejandra Rubio. Según ha confirmado la periodista Letizia Requejo en TardeAR, en Telecinco, la modelo era completamente desconocedora del idilio de su retoño hasta la publicación de las imágenes este miércoles. «No tenía ni idea de esta posible relación. Se está enterando ahora por la revista Semana de esta nueva ilusión de Carlo», ha indicado Leticio Requejo. «Yo creo que le parecerá bien lo de esta chica con su hijo. Le parecerá bien todo lo que le estabilice a él», ha sentenciado.