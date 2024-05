Jeimy Báez, la que fuera pareja sentimental de Carlo Costanzia antes de que se hiciera pública la relación de éste con Alejandra Rubio, se sentó hace escasos días en el plató de ¡De Viernes!, el programa de Telecinco a los mandos de Santi Acosta y Beatriz Archidona. Lo hizo motivada por las últimas informaciones sobre el hijo de Mar Flores que han copado titulares en la crónica social de nuestro país. Jeimy se mostró molesta con Carlo y definió su relación como «tóxica» porque «ha sido muy intensa», sobre todo por «los malos momentos». «Cuando yo no estaba en Madrid, cerca de él, me enteraba que estaba con otra chica. Era desleal y él me dejaba claro que no teníamos una relación estable», contó.

Asimismo, la joven tildó a Carlo Costanzia de «celoso y posesivo», y de «manipulador». «Si subía una historia me decía ‘no pongas eso que van a escribirte’ o si quedaba con un amigo en Madrid se enfadaba y me dejaba de hablar. Se hacía la víctima, me ha manipulado. Él quedaba con chicas y a los cuatro días venía contándome que ellas no eran como yo y yo me lo creía», expresó. Unas palabas, sea como fuere, a las que el protagonista ha reaccionado con absoluta indiferencia, este martes.

Carlo Costanzia, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Carlo Costanzia ha sido captado por las cámaras de Gtres dando un paseo por las calles de Madrid en compañía de varios amigos. Preguntado expresamente por Jeimy, el televisivo se ha mostrado muy tajante: no va a alimentar la polémica. «Gracias, no voy a decir nada. Muchas gracias», han sido sus única palabras.

Tal ha sido su silencio ante lo sucedido en los últimos días, que el intérprete de Toy Boy ha evitado, asimismo, hablar sobre nada que tuviera que ver con su actual romance con la hija de Terelu Campos. «No voy a decir nada, gracias. Buen día». La historia de amor de Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, cabe recordar, vio la luz el pasado mes de febrero gracias a unas imágenes que acapararon la portada de una conocida revista del corazón en España. En las instantáneas, la pareja aparecía besándose y disfrutando de una velada de lo más romántica en la capital.

Alejandra Rubio responde a la ex de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia no ha querido contestar públicamente, al menos de momento, a su ex novia. Pero quien sí lo ha hecho es Alejandra Rubio. La colaboradora de Así es la vida ocupó este lunes su puesto en el programa que presenta Sandra Barneda y, tras ver un vídeo recopilatorio de las declaraciones de Jeimy, no pudo evitar responder: «No voy a entrar en una guerra con esta persona que no me interesa para nada, estoy aquí haciendo mi trabajo, mi vida, mis cosas y se acabó, no quiero tener nada que ver con esta persona», comenzó diciendo.

«Vamos, si estamos juntos será por algo. A ver si va a venir una persona a dejarme de que yo no me entero de cómo va la vida o tal, ya te digo yo que no. Soy una tía con mucha personalidad, tengo las cosas muy claras y tonta no soy. Yo no comparto lo de sentarse en un plató a hacer daño a la gente, no va en mi personalidad ni soy así, no voy a entrar en guerra con ninguna mujer, no va conmigo», añadió.