Mar Flores se pronuncia tras conocer a Alejandra Rubio: "Estoy feliz y contenta"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado un paso más en su relación. Hace unos días trascendió que la hija de Terelu Campos ya conoce a Mar Flores, su actual suegra. Y, ahora ha sido la modelo la que se ha pronunciado sobre la pareja de su hijo. «Estoy encantada, mi hijo está muy contento y tuve el placer de conocerla. Todo fenomenal, gracias», ha indicado en un primer momento, sin querer entrar en detalles.

Del mismo modo, al ser preguntada por Alejandra se ha blindado. «Yo los he conocido, me ha encantado verlos, están muy felices y no hay más que decir», ha indicado, mostrándose cauta en sus declaraciones. «Están encantados y yo estoy feliz de ver a mi hijo contento. Eso es todo lo que te puedo decir», ha añadido después sobre la relación que mantienen desde hace meses la nieta de María Teresa Campos y el actor.

Mar Flores ya conoce a Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio se sincera sobre su encuentro con Mar Flores

Este pasado lunes, Alejandra Rubio se pronunció por primera vez sobre el encuentro que tuvo con la madre de Carlo Costanzia. Además, confirmó que esta primera toma de contacto fue cuando menos casual. «Sí, fue por casualidad», comentó en Viva la vida, espacio en el que colabora. «No nos da tiempo a nada, todo sale, yo no me esperaba que lo contaran, pero fue fenomenal. Es guapísima», dijo, también.

La colaboradora explicó que no fue «una quedada», sino que iba con Carlo y ambos coincidieron con Mar Flores en el mismo sitio. «Yo llevo muy bien estas cosas, es verdad que impone», señaló. Ante este testimonio, Sandra Barneda, conductora del espacio formuló la siguiente pregunta: «¿La cosa va en serio?». «¿Qué más hay que demostrar?», respondió Alejandra, dejando claro que su romance con el intérprete es estable.

Mar Flores con unas gafas de sol. (Foto: Gtres)

El encuentro entre Mar Flores y Alejandra Rubio

El esperado encuentro ocurrió la noche del pasado sábado en una conocida terraza del centro de la capital, donde, según Amor Romeira, se abrazaron y se besaron, protagonizando una escena muy amigable llena de complicidad. La modelo se encontraba cenando con unos amigos en el restaurante y subió a la terraza del establecimiento cuando llegaron Alejandra y Carlo al lugar, donde compartieron más de una hora juntos delante del resto de comensales.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia coinciden en un plató de televisión. (Foto: Mediaset)

Fue a comienzos del pasado mes de febrero cuando la revista Semana llevó a su portada la primera imagen de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose y disfrutando de una velada de lo más romántica en un restaurante de Madrid, lo que confirmó su idilio. Entonces, el intérprete de Toy Boy llevaba, cabe recordar, varias semanas en primera línea mediática por sus sonadas declaraciones sobre su dura infancia.

Actualmente, Alejandra y Carlo se dejan ver juntos con asiduidad, lo que confirma que se encuentran en uno de los momentos más especiales de su historia de amor.