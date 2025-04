El hermano de Carlo Costanzia y Zahara Bao: un amor tóxico, obsesión, violencia y un sí quiero fallido

El mediático juicio a los hermanos y padre de Carlo Costanzia sigue causando un gran interés y también estupor tanto en España como en Italia, país donde se está juzgando la causa. Culminada la primera de las tres sesiones, y con la Fiscalía habiendo formulado su propuesta de penas de cárcel, este intrincado caso tiene otras aristas aún sin explotar. Una de ellas tiene como protagonistas a Pietro Costanzia y Zahara Bao.

Varias son las conexiones entre ellos. El cuñado de Alejandra Rubio y la modelo española fueron pareja y ahora ambos están imputados por diferentes delitos dentro del mismo proceso, el que depura responsabilidades por el intento de asesinato del joven turinés Oreste Borelli. Quizá el nombre de Zahara no sea tan conocido como el de los hermanos de Carlo, pero su historia de amor con Pietro tiene todos los ingredientes para convertirse en una telenovela digna de plataforma y de éxito mundial. Una historia que combina amor hasta convertirse en obsesión, crimen, violencia y un padre desesperado por la situación de su hija.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ZAHARA BAO RIDER (@zaharabao5)

Esta joven sevillana era una completa desconocida hasta que su nombre salpicó los titulares por su vinculación a los Costanzia. Sevillana de nacimiento, esta bella joven de 21 años lleva tiempo tratando de abrirse un hueco en el siempre complicado mundo de las redes sociales, donde acumula casi 20.000 seguidores.

Zahara mantenía una relación sentimental con un futbolista criado en la cantera del Real Madrid cuando conoció a Pietro, algo que le cambió la vida por y para siempre. Juntos vivieron un tórrido romance llevado hasta las últimas consecuencias, con pasión, celos e infidelidades- él estaba con otra chica en Turín- formando un cóctel explosivo: «Pietro y yo vivíamos juntos en Madrid y todo lo que hice, lo hice por él», dijo ella en su declaración ante la justicia italiana. Ahora, la acusación pide 1 año y 8 meses de cárcel para ella por complicidad, falsas declaraciones y por introducir un teléfono móvil en prisión para comunicarse con el hermano de Carlo Costanzia.

Pietro Costanzia posando. / Instagram @carlocostanzia_flores

Pietro y Zahara tenían planeado un futuro juntos. Tanto fue así que se juraron amor eterno en Indonesia: «En mayo de 2023, estábamos de vacaciones en Bali y me pidió que me casara con él. Le dije que sí», comentó la española. Una boda que no se ha celebrado ya que el polémico italiano lleva un año en prisión preventiva.

Hay amores cuyo devenir acaba haciendo bueno aquello de que nada es como parece. La relación se tornó en tóxica con episodios como el que ella misma narró ante el juez: «Pietro quería que me fuera de vacaciones sin mi móvil y discutimos. Nos enfrentamos a puñetazos y en ese contexto golpee el marco de la puerta». Zahara Bao terminó por denunciar a su novio por violencia de género, según reveló el padre de la modelo, un hombre desesperado por la situación de su hija: «Dejó al instituto sin terminar y siendo menor de edad. Se ha ido a Italia y no quiere hablar conmigo. La veo flaquísima, depresiva y tomaba pastillas para dormir. Estaba torturada psicológicamente», reveló su progenitor en Lecturas.

Carlo Costanzia di Costigliole y Zahara Bao en el juicio. (Foto: Gtres

Una denuncia que no ha significado el alejamiento de Zahara y Pietro, sino más bien todo lo contrario. Ella estuvo visitándolo en la cárcel con asiduidad, haciendo bueno un contrato falso de alquiler para el que contó con la colaboración de Carlo Costanzia di Costigliole. El padre de Pietro lo mantuvo económicamente mientras vivía en Madrid con Zahara ya que él solo trabajaba esporádicamente como rider. Mientras tanto, Pietro vivía a todo tren gracias al dinero de su novia: «Sólo teníamos la casa en común. Honestamente, yo pagaba todo, él tenía mi tarjeta de crédito en su móvil para pequeños gastos y del resto se hacía cargo su padre», dijo Zahara.

Ahora, Zahara Bao se enfrenta al peso de la justicia italiana y lo hace por amor: «Estoy enamorada de Pietro, no me casaré con nadie más». Un amor erróneamente entendido y por el que no le importa acatar una pena de cárcel.