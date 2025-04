La imagen más dura del padre de Carlo Costanzia en el juicio a sus hijos

La situación familiar de Carlo Costanzia es angustiosa. El yerno de Terelu Campos conoció hace escasos días que su padre y hermanos se enfrentaban a duras penas de prisión. Así se arrojó en la primera de las tres sesiones del juicio que se celebró el pasado 1 de abril en Turín. Los fiscales encargados del caso, Mario Bendoni y Davide Pretti, solicitaron una pena de 6 meses de cárcel para la expareja de Mar Flores.

Una noticia que el propio Carlo Costanzia di Costigliole escuchó in situ ya que acudió a la sesión en calidad de imputado. Estas fotografías exclusivas muestran al suegro de Alejandra Rubio con rostro serio, caminando por la sede judicial instantes antes de entrar a la sala donde se enfrentó a la peor de las noticias: la petición de 14 y 9 años de cárcel para dos de sus tres hijos, Pietro y Rocco, por el intento de homicidio a Oreste Borelli, un joven italiano, por un móvil sexual y de celos.

Carlo Costanzia di Costigliole y Zahara Bao en el juicio. (Foto: Gtres

La relación de Carlo Costanzia y Zahara Bao

Vestido de traje, con gafas de ver y gesto cabizbajo, Carlo Costanzia acudió a pie a la corte turinesa para enfrentarse a un juicio muy duro que comenzó a las 09.30 AM y que se alargó durante más de cinco horas. En la imagen se observa al conde pasar por al lado de una joven rubia que permanece sentada en los bancos y sin la que no se entiende la implicación de Carlo en el caso: Zahara.

Zahara Bao, ex novia de Pietro Costanzia, entrando al juicio. (Foto: Gtres).

El padre de los Costanzia se enfrenta al peso de la ley italiana tras tratar de ayudar ilegalmente a su hijo y a la ex novia de este. Los nombres de Zahara Bao Rider y Carlo Junior Costanzia di Costigliole se escriben como un binomio y no se entienden el uno sin el otro en esta causa. La acusación mantiene que la joven española habría elaborado declaraciones y pruebas falsas para poder ver a Pietro en prisión y habría proporcionado los «dispositivos telefónicos» que le permitieron hablar con el exterior. Una maniobra para la que pagó 2.000 euros de su propio bolsillo a la hija de otro preso. La Fiscalía pide 1 año y 8 meses de prisión para ella.

Mientras tanto, el suegro de Alejandra Rubio está imputado en el proceso por haber incurrido en un supuesto delito de falsedad documental al haber redactado un contrato de alquiler falso de un piso en Madrid para que Zahara figurase como residente habitual con Pietro y pudiera así visitarlo en la cárcel. Una irregularidad por la que Carlo Costanzia se enfrenta a duras consecuencias legales.

Carlo Costanzia y su padre. (Foto: Gtres)

El propio padre de Carlo Costanzia- el hijo de Mar Flores -defendió su inocencia durante una entrevista para De Viernes: «Estoy imputado, pero todo esto se lo han inventado y sacado de la manga. Yo no he introducido ningún móvil ni he entregado ningún documento a nadie». La Justicia depurará responsabilidades y dictará sentencia a finales del mes de mayo. La próxima cita judicial será el 8 de mayo en el mismo lugar donde se tomaron estas imágenes.