ÚLTIMA HORA | Pospuesta la audiencia preliminar a los hermanos de Carlo Costanzia: todos los detalles

La audiencia preliminar a los hermanos de Carlo Costanzia se ha celebrado hoy en la corte de Turín, pero no ha concluido ya que no han acudido ninguno de los imputados. La magistrada Ombretta Vanini ha decidido posponer su decisión y celebrar otra sesión el próximo miércoles 26 de febrero. Será entonces cuando se decida si Pietro, Rocco y Carlo Costanzia di Costigliole son enviados a juicio para ser procesados o no. No obstante, a esta segunda sesión tampoco estarán obligados a acudir.

La otra gran novedad de la vista celebrada hoy en el Palazzo di Giustizia Bruno Caccia es que los nueve imputados pedirán ritos alternativos, es decir, que el caso se resuelva mediante juicio abreviado o negociación de culpabilidad. Esta posibilidad no existe en España ya que aquí solamente los fiscales pueden ofrecer una negociación de una declaración de culpabilidad y los jueces tienen el poder de declinarla a aceptarla. De aceptarse la petición de Pietro, Rocco y Carlo se propiciaría que el juicio acabase prácticamente en muy poco tiempo, evitando así su asistencia a futuras vistas judiciales.

¿Qué es la audiencia preliminar?

En este punto, es conveniente explicar este paso ya que difiere respecto al engranaje judicial español. El sistema procesal italiano contempla un eslabón intermedio entre diligencias y juicio: la audiencia preliminar. Una vez celebrada, el Juez decidirá si el imputado debe ser absuelto o deben de pasarse los autos para la celebración del Juicio Oral. Dicha comparecencia de los imputados se desarrolla en una vista oral de trámites muy simplificados a través de un procedimiento llamado Camera di consiglio. Se trata de una vista a puerta cerrada, a la que solamente tienen acceso las partes, y donde la jueza, en este caso, interroga a los acusados, escucha sus testimonios y no permite el cruce de argumentos entre defensa y acusación.

Pietro Costanzia, fue detenido por intento de asesinato con un machete. / GTRES

De la comparecencia de los acusados este miércoles 19 de febrero también se sabe que los dos hermanos de Carlo Costanzia, Rocco y Pietro, pedirán intervenir en el sumario para atenuar su culpabilidad. Pietro ha pedido a su abogado que incluya en el sumario una evaluación psiquiátrica sobre las condiciones de salud de la víctima, Oreste Borelli, para tratar de argumentar que no fue un intento de homicidio, sino solo lesiones personales muy graves. Es decir, que no le hicieron el daño suficiente como para poder matarlo.

Carlo Costanzia, con sus hermanos Rocco y Pietro, en una discoteca. (Foto: Redes Sociales)

En cuanto a Carlo Costanzia di Costigliole, padre de Carlo Costanzia y expareja de Mar Flores, aún no han decidido qué solicitudes van a hacer, si bien también van a pedir que sus imputaciones se resuelvan por el procedimiento abreviado.

De este modo, la expectación en torno al futuro judicial de los Costanzia sigue creciendo, a la espera de resolver un caso tremendamente mediático en nuestro país. De momento, Carlo Costanzia guarda silencio respecto al desenlace del intrincado entuerto en el que están envueltos sus hermanos y su padre. La última vez que se refirió a este delicado tema fue en una entrevista en De Viernes.