El especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ continúa y ya va por su tercera entrega de este entramado que ha provocado la ruptura de la relación que mantenían Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Lo que comenzó con un ‘inocente’ ‘Sábado Deluxe’ donde el DJ contaba que padece depresión, se ha convertido en toda una pesadilla para el clan Pantoja que salpica de manera directa a Francisco y Cayetano Rivera, debido a que las pertenencias de Paquirri que supuestamente fueron ‘robadas’ días antes de ser entregadas han aparecido en Cantora. Un brutal hallazgo que ha sacado a la luz más informaciones sobre la herencia del torero de Barbate, así como que sus hijos inicien acciones legales para poder recuperar esos enseres. Este viernes, Sylvia Pantoja -prima de la tonadillera- se ha convertido en la nueva protagonista de una historia que no parece tener fin.

De esta manera, este miembro de la familia Pantoja arroja nuevos datos sobre una historia que ha causado un gran revuelo en la crónica social de nuestro país. Al inicio del programa, Sylvia Pantoja, aseguraba que la única intención de dar voz a su testimonio no tiene otro fin que el de contar su verdad y que si en un tiempo temía las represalias de la artista ahora ya no lo tiene. «Cuando a una persona se le da poder puede hacer mucho daño», ha comenzado relatando.

«Yo nunca imaginé que llegaría este momento. Pensaba que nunca podría hablar de mi vivencia. La entrevista de mi primo Kiko me conmovió mucho. De hecho, le mando un mensaje porque me gustaría retomar la relación con él porque le apoyo en todo lo que ha dicho», se ha sincerado la protagonista de esta entrega del especial a la vez que hacía hincapié en que asiste al formato porque también tiene derecho de contar su verdad, esa que ha guardado durante más de 36 años.

Además de confesar que el distanciamiento con su prima se debe a que tomó la decisión de marcharse con Chiquetete para adentrarse en el mundo de la música y no con la intérprete de ‘Marinero de luces’, Sylvia ha explicado que pese no tener relación con Isabel Pantoja ha intentado ponerse en contacto con ella hasta en dos ocasiones. «Creo que Isabel ha sido injusta conmigo porque no me ha dado la oportunidad de hablar con ella. Lo he intentado y se ha negado. Ha hecho cosas que han llegado a mis oídos que me han dolido y que me hubiera gustado hablar con ella», ha contado haciendo referencia al comentario que supuestamente hizo la artista cuando dijo: «Si Paco viviera me hubiera quitado a mi marido». Unas palabras que provocaron cierto dolor a Sylvia Pantoja, ya que su relación con Paco era totalmente «inocente».

Antes de la muerte de Paquirri, Sylvia e Isabel mantenían una excelente relación que se fue deteriorando con el tiempo, tanto por celos personales como profesionales. «Cuando falleció el torero Isabel cambió. Se quedaba horas mirando por la ventana», ha asegurado la prima de Kiko Rivera. Además, ha dejado claro que la muerte de Paquirri la endiosó y que tomó el rol de víctima en esta historia. «Ella vive en un mundo paralelo a la realidad. Le han endiosado desde muy niña. Si tú no tomas conciencia, no creces», ha continuado relatando.

En cuanto a la relación entre el padre de Francisco y Cayetano Rivera y Agustín Pantoja, Sylvia ha afirmado que no tenían relación, y que era prácticamente nula. «Paco no soportaba ver a una persona en su casa que no hiciera nada», ha confesado. Sylvia Pantoja también ha sacado a la luz el terrible momento en el que se enteró que Paquirri había perdido la vida en la plaza de toros de Pozoblanco. «Estaba en la entrada de la casa y mi tía Ana pegó un grito. Yo tenía a Kiko en brazos. Fue un shock muy grande», ha contado visiblemente emocionada.

El especial ‘Cantora: la herencia envenenada 3’ también ha contado con el testimonio de Antonio Escámez, hijo del albacea de Cantora. En relación a la famosa cinta en la que Isabel no habla muy bien de su marido, Escámez en un principio ha asegurado no saber dónde se encuentra esa cinta. Sin embargo, instantes después ha confesado que es él quien la tiene en su poder. Ante la antenta mirada de los colaboradores del formato de Mediaset ha dado a conocer parte del contenido, asegurando que Isabel Pantoja no habla muy bien de Paquirri, llegando a tacharlo de machista. Un cassete en el que se podía escuchar una conversación entre la cantante y otra mujer. «Hay que tener pocos escrúpulos para hablar así de tu marido», ha sentenciado Antonio Escámez.