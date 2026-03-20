Barron Trump cumple 20 años: vida privada, inversiones millonarias y su primer amor universitario

Barron William Trump, hijo menor del presidente estadounidense Donald Trump y de la primera dama Melania Trump, celebra hoy su vigésimo cumpleaños, consolidándose como una de las figuras más sorprendentes del clan Trump. Conocido por su imponente estatura de 2,06 metros y su carácter reservado, Barron Trump ha logrado forjar su propio camino más allá del apellido Trump, acumulando una fortuna personal y desempeñando un papel estratégico tanto en la política como en los negocios familiares.

Nacido en Nueva York el 20 de marzo de 2006, Barron Trump creció en un entorno de privilegio familiar y estricta supervisión. Mientras sus hermanos mayores -Donald Jr., Ivanka, Eric y Tiffany Trump- fueron más visibles en los medios de comunicación y en la gestión de los negocios de la familia Trump, Barron optó por mantener un perfil bajo hasta la llegada de la presidencia de su padre en 2017. Ese año, se trasladó a Washington D.C. junto a su madre para continuar su educación en la Escuela Episcopal St. Andrew’s, en Maryland. Desde entonces, ha destacado por combinar una educación privada con un interés temprano en los negocios, la tecnología y la estrategia digital.

Barron Trump en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aunque no participó públicamente en actos de campaña presidencial, Barron Trump desempeñó un papel relevante en la reelección de Donald Trump en 2024. Su conocimiento del mundo digital y de las tendencias demográficas fue clave para diseñar estrategias de comunicación dirigidas al electorado joven. Asimismo, su asesoramiento facilitó que Donald Trump participara en podcasts de gran popularidad y conectara con votantes de entre 18 y 28 años, aumentando significativamente el respaldo de este segmento en comparación con elecciones anteriores. «Barron tiene un talento innato para analizar datos y segmentar mensajes. Es brillante y muy maduro para su edad», declaró un colaborador cercano a la campaña, destacando su capacidad para influir en decisiones estratégicas pese a su juventud.

A sus 20 años, Barron Trump no solo es reconocido por su altura y su discreción, sino también por su éxito en los negocios. Tras interesarse en el mercado de criptomonedas antes que sus hermanos, fundó en 2024 la compañía World Liberty Financial, especializada en finanzas descentralizadas. En menos de un año, la empresa generó más de mil millones de dólares en ingresos, consolidando a Barron Trump como uno de los jóvenes más ricos del país. Según Forbes, su patrimonio actual supera los 150 millones de dólares, superando incluso el valor estimado de la cartera de Melania Trump, que ronda los 20 millones.

Barron Trump en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El joven mantiene además una participación activa en Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., empresa familiar centrada en bienes raíces de lujo, donde ha impresionado a sus socios con su visión estratégica y la implementación de tecnología avanzada en el sector financiero.

Vida privada y relación con su madre

Más allá de su creciente relevancia pública, se conoce que Barron Trump mantiene una relación cercana con su madre. Melania Trump ha sido descrita por fuentes cercanas a la familia como extremadamente protectora, preocupándose constantemente por el bienestar emocional y físico de su hijo. Durante su paso por la universidad, Barron se trasladó a Washington D.C., evitando residencias estudiantiles convencionales y viviendo bajo la supervisión de su madre, quien asegura que el joven se adapte social y académicamente sin perder la seguridad que le ha caracterizado toda su vida.

Hasta ahora, Barron Trump ha logrado mantener su vida personal fuera del foco mediático, aunque recientemente varios medios estadounidenses han comenzado a especular sobre su vida romántica. Durante el verano, se dio a conocer que Barron habría cerrado un piso entero de la Trump Tower en Nueva York para una cita especial, un gesto que combinaba motivos de privacidad y seguridad debido a su condición de hijo del presidente. Además, medios estadounidenses señalan que mantiene un vínculo cercano con Mari Arana, joven influencer de lifestyle y compañera de la Universidad de Nueva York, a quien incluso habría presentado a su familia.

Barron y Melania Trump en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Si bien la identidad de su pareja oficial sigue siendo un misterio y algunos medios aseguran que Mari Arana solo sería una amiga muy cercana, las fuentes coinciden en que Barron Trump disfruta de su primer romance universitario bajo la discreta protección del Servicio Secreto, demostrando que, a pesar de su perfil público y la atención constante de los medios, puede llevar una vida sentimental relativamente normal. Los rumores sobre su vida amorosa, aunque sin confirmación oficial, han incrementado la curiosidad sobre la forma en que Melania Trump gestiona la creciente independencia de su hijo mientras éste explora relaciones y mantiene su privacidad.