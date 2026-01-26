Kiko Rivera y su novia, Lola García, están atrapados en Nueva York por el temporal. Pese a que la pareja ha tratado de tomárselo con sentido del humor, lo cierto es que la nieve ha trastocado sus planes por la Gran Manzana, tala y como han desvelado en redes sociales. Tanto el DJ como la bailaora han compartido en sus perfiles personales su romántico viaje al otro lado del charco, que incluye paseos en carroza por el centro de la ciudad o paseos en Central Park.

Kiko Rivera y Lola García, atrapados en Nueva York

El temporal de Nueva York ha trastocado los planes de Kiko Rivera y Lola García. Pese a que era un viaje de ensueño para la pareja -ya que era la primera vez que cogían un vuelo de tantas horas juntos-, su ruta ha cambiado por completo. La ciudad, que se ha teñido de blanco, ha obligado al hijo de Isabel Pantoja y a su nueva novia refugiarse en lugares de interior y, por ende, no disfrutar de los lugares más emblemáticos de la ciudad que nunca duerme.

«Os voy a enseñar Times Square, ten cuidado que te resbalas eh», comienza diciendo el ex de Irene Rosales. Ha sido entonces cuando la pareja no ha podido contener la risa ante un comentario del hijo de Isabel Pantoja: «Me tengo que quitar el guante, que sin el guante no veo. Que no veo no, que no puedo coger el móvil».

Tras mostrar a través de un vídeo el centro de la Gran Manzana completamente nevado y paralizado por el temporal, Kiko además ha sido sorprendido por un fan en pleno Times Square, con el que no ha dudado en hacerse una foto.

Por su parte, García -que hasta que se conociera su relación con Rivera mantenía el perfil cerrado-, también ha publicado una historia temporal que ha mostrado a sus casi 30 mil seguidores -que ha conseguido tras conocerse su historia de amor con el intérprete de Así Soy Yo- el plan que han hecho debido al temporal: entrar en un sitio de interior «mientras escampa».

Lola García comparte su plan B con Kiko Rivera en Nueva York. (Foto: Redes Sociales)

Tú a Disneyland y yo a Nueva York

Este viaje del hermano de Cayetano y Francisco Rivera llega solo días después de que su ex, Irene Rosales, pasara unos días de cuento con sus hijas en común y con su nueva ilusión, Guillermo, en Disneyland.

Meses después de anunciar públicamente su ruptura, el ex matrimonio ya ha rehecho su vida sentimental. Mientras que la andaluza volvía a enamorarse de un joven empresario con el que había coincidido en su pasado, Rivera lo hacía de Lola, una desconocida bailaora hasta la fecha. Aunque muchos de sus seguidores han puesto en duda sendas relaciones -por el poco tiempo que ha pasado desde su separación-, tanto Kiko como Irene han decidido dar grandes pasos con sus nuevas ilusiones, como viajar hasta distintos puntos del mundo. Y no solo eso. Sino también compartir sus escapadas con todos sus seguidores.