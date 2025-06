Asraf Beno e Isa Pantoja atraviesan uno de los momentos más emocionantes de sus vidas tras la llegada de su primer hijo en común, a quien han llamado Cairo. El nacimiento se produjo el pasado 22 de junio, después de varios días de espera que mantuvieron en vilo a la pareja. Isa, que ya había manifestado su deseo de que el parto llegara pronto, puso en práctica todos los remedios populares que conocía con la esperanza de acelerar el momento. Finalmente, el pequeño Cairo llegó al mundo rodeado de amor. «Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz», escribió la influencer en sus redes sociales, acompañando sus palabras de una imagen llena de ternura.

Este nacimiento ha colmado de felicidad tanto a Isa como a Asraf, quienes disfrutan de sus primeras horas como familia de cuatro, ya que Cairo se suma al hogar en el que ya vive Albertito, el hijo mayor de Isa fruto de su anterior relación con Alberto Isla. Por ahora, la pareja sigue ingresada en el hospital a la espera de recibir el alta médica, lo cual podría suceder en las próximas horas, ya que el protocolo habitual permite el regreso a casa entre las 24 y 48 horas posteriores al parto si todo transcurre con normalidad.

Uno de los primeros en compartir sus emociones fue Asraf Beno, quien se mostró especialmente conmovido. El modelo marroquí compartió una fotografía inédita en la que aparece con su hijo en brazos, sentado en el sillón de la habitación del hospital. «Y llegó el día más feliz de mi vida», escribió en su cuenta de Instagram. Agradeció los numerosos mensajes de cariño que han recibido en las últimas horas, asegurando que ambos están profundamente emocionados. Durante las primeras horas tras el nacimiento, Asraf prefirió mantenerse alejado de las redes sociales para centrarse exclusivamente en Isa y el recién nacido.

La respuesta por parte del entorno más cercano no se hizo esperar. Anabel Pantoja, prima de Isa, fue la primera del clan familiar en reaccionar públicamente a la noticia. «¡Por fin llegó mi sobrino! Eres una campeona. Te quiero», escribió, haciendo gala de la cercanía que mantiene con su prima. Compartió también el mensaje en sus historias de Instagram, dejando claro que su apoyo es incondicional. Sin embargo, el resto de la familia más mediática, como Isabel Pantoja o Kiko Rivera, no se ha pronunciado hasta el momento, lo que confirma la fría relación que mantienen con Isa.

Asraf Beno junto a su hijo en el hospital. (Foto: Instagram)

En cuanto a la exposición pública del bebé, Isa y Asraf han tomado una decisión clara: proteger su privacidad. En todas las imágenes que han compartido, han cubierto el rostro del pequeño con un emoji en forma de corazón. Esta elección no es nueva para Isa, quien también ha optado por mantener el anonimato de su hijo mayor en redes sociales. Ya había expresado anteriormente que mostrar la cara de sus hijos no entra en sus planes, al considerar que se trata de una parte muy íntima de sus vidas. Aunque no descarta por completo hacerlo en el futuro, su enfoque actual es preservar la intimidad de Cairo al máximo.