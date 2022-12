Richy Castellanos vuelve a organizar un año más el partido benéfico Artistas vs. Famosos. Pero el de este año no es uno más ya que se conmemora su 30 aniversario. De nuevo, será el estadio del Atlético de Madrid, el Cívitas Metropolitano, el escenario que acogerá este evento. La fecha está ya marcada desde hace tiempo: el próximo sábado 17 de diciembre a las 14.30 horas, al término del encuentro que enfrentará al Atlético Féminas con el Real Betis en la jornada número 13 de la Liga Femenina.

¿Cómo va a ser el partido? ¿En qué consiste y para qué se reúnen? ¿Quiénes van a ser las estrellas? Son preguntas a las que Look ha buscado respuesta, hablando con el organizador del evento: “Estoy muy orgulloso porque este año se cumple el 30 aniversario del partido Artistas vs. Famosos. Mi gran amigo Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético de Madrid, me cede su estadio y me abre sus puertas. Es por eso por lo que le quiero dar las gracias desde aquí, por la amabilidad de dejarme hacer y acoger este partido tan maravilloso”, comienza diciendo Richy Castellanos.

Para esta edición se contará con un nutrido grupo de participantes: “Son 30 años de partidos y cada vez han ido a mejor. Estoy muy contento porque es el que más artistas vienen por metro cuadrado. Vienen actores, bailaores, presentadores, futbolistas, etcétera, y por una buena causa, para la fundación Down Madrid». Entre ellos no faltarán los principales estandartes del toreo español.

No faltarán momentos imperdibles dentro del partido solidario: “La gran sorpresa es que el saque de honor lo va a hacer el mítico Paulo Futre, el campeón del mundo Vicente del Bosque y el grandísimo actor, en la cual estarán arropados por el alcalde José Luis Martínez, Almeida, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, José Antonio Camacho, Bernd Schuster o Paco Buyo, que serán entrenadores”, explica Castellanos.

Artistas vs. Famosos: los invitados que jugarán el partido

Richy Castellanos avanza algunos de los que no faltarán: “Van a venir muchísimos artistas de diferentes ámbitos: “Iván Sánchez, Goyo Jiménez, Adrián Lastra, Millán Salcedo, Daniel Guzmán, José Luis Pérez Caminero, Óscar Jaenada, Taburete, Joaquín Cortés, Rubén de la Red, Kiki Morente o Paco Pavón y Martín Vázquez, entre otros”.

A los ya mencionados hay que sumarle los nombres de lujo que también han dado su sí a Richy Castellanos y que puedes descubrir en el vídeo superior.

Ortega Cano no se lo pierde

Uno de los rostros más mediáticos que ha querido mostrar su lado más solidario ha sido José Ortega Cano. El diestro es un fijo de este evento, además de gran amigo de Richy Castellanos, quien explica su vínculo con esta disciplina: “Mi padre y mi abuelo fueron toreros y la tradición sigue. Me gusta mucho el toreo de un genio como Alejandro Talavante, que viene a jugar. También estar con Gonzalo Caballero, Pepín Liria… es un placer verlos en pantalón y camiseta de fútbol. Ortega Cano no va a jugar, pero va a hacer acto de presencia y a apoyar la causa”.

Sobre el torero, Richy sólo tiene buenas palabras: “Ortega Cano es una maravillosa persona, que lo conozco de cuando estaba con Rocío Jurado. Es una persona de palabra, no tiene doble filo y cuando dice que va a un sitio va a ir». Además, desvela una sorpresa que le tiene preparada: «Vendrá su hijo porque juega en el Atlético de Madrid. Le he hecho una camiseta al pequeño, que le va a gustar». Sobre su impacto mediático, el organizador apunta que: «Lo importante es que hay que entender que es una persona muy mediática pero tiene su libertad. Si alguien quiere tener una mala intención de su imagen, él se tiene que defender. Pero ha sido una gran figura del toreo y estoy agradecido de que, tanto su hijo como él, vengan y aporten su granito de arena a la fundación Down Madrid», finaliza.

Las entradas para el encuentro Artistas vs. Famosos se pueden adquirir en la propia web del Atlético de Madrid y son válidas tanto para el choque liguero como para el benéfico posterior.