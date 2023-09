Jaque mate a Jorge Javier (y no solo por parte de Telecinco). «Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, pero ¡los alquileres están por las nubes! No ha podido ser», así ha anunciado el presentador el final de su programa, Cuentos chinos. Un duro mazazo profesional que llega justo después de que la cadena de Fuencarral echase el cierre para siempre de Sálvame. Ahora, ha sido Antonio David el que se ha burlado de este fracaso que se veía venir desde hacía meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

El presentador, antes de desaparecer de nuevo de la red, ha querido dar las gracias a Pablo Motos, Carlos Sobera y Wyoming por mantener su éxito en una franja de lo más complicada con la que él no ha podido. «Toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena: Seguir confiando en la vida. Siempre. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Esa es la pena que me queda», ha terminado escribiendo en la red. Mientras que el de Badalona ha recibido multitud de comentarios de ánimo y apoyo en el post, el ex marido de Rocío Carrasco ha querido tomarse la venganza por su mano. «Ha durado tres semanas el programa… Jorge Ja, pudo contigo la marea azul, ha terminado con Sálvame, ha terminado con la audiencia de Telecinco…», ha comenzado explicando.

Antonio David se burla del final de ‘Cuentos chinos’ / Youtube

El ex guardia civil le ha pedido que dé las gracias a Rocío Carrasco de su parte, ya que después de las dos entregas de su docuserie, la audiencia de Telecinco cayó en picado. «Veremos a ver qué pasa con mi cabeza dentro de Mediaset. Gracias a ti, Rocío», ha sentenciado. De nuevo, Antonio David ha utilizado su canal de Youtube para mencionar a su séquito de seguidores, ‘la marea azul’ que él nombra constantemente, haciendo alusión a que gracias a ellos Jorge Javier ha quedado fuera de la pequeña pantalla, al menos de la mano de Telecinco: «La marea azul no quiere verte en televisión, que te quede claro a ti, a los directivos de Mediaset. No quieren esta televisión ni a cada uno de los personajes que han formado parte de Sálvame y de La Fábrica de la Tele. Dos años y medio lleva Mediaset sin levantar cabeza, las audiencias por los suelos, convirtiéndose en este mes en cuarta opción de la parilla de televisión», ha continuado su propia guerra fría.

Antonio David se burla del final de ‘Cuentos chinos’ / Youtube

Antes de finalizar, desde el olvido -pues cabe recordar que el nombre de Antonio David dejó de sonar en la crónica social cuando salió de Telecinco-, el ex guardia civil ha pedido a los líderes de la franja horaria en la que competía Jorge Javier que se sumen a las burlas por este final: «No sé qué tipo de memes van a hacer Pablo Motos y Joaquín a la cancelación de Cuentos chinos. Yo desde aquí les digo que me encantaría ver un meme de ellos vestidos de Shin Chan. Me encantaría verlos a los dos». Para despedirse, ha querido recordar que esto en una guerra dividida en varias batallas y que esta última la ha ganado él, como si la marea azul hubiera sido la causante del final televisivo (ya escrito) del ‘Rey Midas del entretenimiento’, que ha conseguido cavarse su propia tumba mediática.