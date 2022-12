Anabel Pantoja sigue tratando de pasar página. Inmersa de lleno en un nuevo mes, espera que la Navidad le depare mejores cosas que el pasado noviembre, que cerró de la peor manera posible, despidiéndose para siempre de su padre. Han transcurrido ya dos semanas desde ese suceso y ha llegado el momento de retomar la vida que aparcó por un triste motivo. Para eso, no ha dudado en rodearse de la mejor compañía posible, la de sus amigos, así como hacer las maletas y emprender rumbo a su lugar favorito en el mundo.

Evidentemente, no podía ser otro que las Islas Canarias. La sevillana se considerada una «adoptada» del archipiélago y ubica la foto superior como «mi hogar». Confía en la alegría que siempre le produce estar allí para volver a recuperar la felicidad perdida. Anabel se ha instalado en la casa que tiene en Arguineguín, pero no ha dudado en pasar unos días en la capital (Gran Canaria) donde disfruta de su gente y de la gastronomía local. De hecho, no ha dudado en desvelar en su Instagram cuál es su restaurante preferido de Gran Canaria: el bar playa El Boya, que es uno de los más conocidos dentro de la isla. Allí ha podido degustar auténticos manjares como marisco fresco. Y no lo ha hecho sola ya que junto a ella estaba su madre, Merchi, a quien está todavía más unida si cabe después de perder a su progenitor.

La sensación reconfortante y terapéutica que experimenta cuando está en compañía no la exime de que haya momentos en los que le invada la pena, la tristeza y la nostalgia. No duda en compartirlos con su 1,7 millón de seguidores mediante imágenes que evocan estos sentimientos, como la que ha publicado esta misma mañana, sentada al borde de una piscina con un café y mirada perdida.

Están siendo momentos muy delicados para ella y hay circunstancias que lejos de ayudar, empeoran su situación porque le dan más quebraderos de cabeza. Uno de ellos son las palabras de Omar Sánchez en una extensa entrevista con Lecturas publicada esta semana. En ella, el exmarido de Anabel Pantoja posa por primera vez junto a su nueva novia, Marina Ruiz y ajusta cuentas con la andaluza.

El matrimonio entre Omar y Anabel hizo aguas a los cuatro meses de casarse y su separación ha pasado por toda una montaña rusa. No obstante, todavía no han firmado los papeles del divorcio y el surfista quiere dejar resuelto definitivamente este tema para poder darle su espacio a Marina: «Teniendo la relación que tengo con Marina, y viendo las cosas de cara al futuro, sé que el divorcio es un tema que tengo que zanjar con Anabel cuando hable con ella», ha reconocido. No obstante, se muestra algo resignado: «Pasará cuando tenga que pasar y todos felices».